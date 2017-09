Per inaugurare la nuova stagione di musica, il Teatro Verdi di Pordenone non poteva fermarsi a un unico titolo. La natura dei due concerti di apertura, infatti, impone una maggiore caratterizzazione. Così Inno all’amore e Novecento spettacolare delineano perfettamente il messaggio che la Gustav Mahler Jugendorchester ha intenzione di trasferire al pubblico. Jean-Ives Thibaudet e Valerie Hartmann si uniscono a Ingo Metzmacher e alla sua orchestra per interpretare alcuni dei capolavori del Novecento storico, unito al suono del canto d’amore pensato da Olivier Messiaen per la sua Turangalîla.

Mentre Antonio Vivaldi è protagonista dell’appuntamento con i Suonatori de la Gioiosa Marca all’Auditorium Lo squero all’Isola di San Giorgio di Venezia, il Teatro La Fenice inserisce L’occasione fa il ladro di Gioacchino Rossini alle opere di repertorio che proprio in questi giorni si intrecciano sui titoli La Traviata e Madama Butterfly.

TEATRO LA FENICE:

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15/09

AUDITORIUM LO SQUERO:

09/09

TEATRO VERDI DI PORDENONE:

06 – 07/09