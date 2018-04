Con l’inaugurazione dell’Orlando Furioso di Vivaldi diretto da Diego Fasolis, al Teatro La Fenice si intrecciano i titoli delle opere di repertorio: L’elisir d’amore di Donizetti, Madama Butterfly di Puccini e Il Signor Bruschino di Rossini. L’appuntamento con la musica sinfonica si rinnova nel Concerto per pianoforte di Grieg con Alessandro Taverna solista al centro dell’Orchestra da Camera di Mantova diretta da Kerem Hasan, mentre alla maratona beethoveniana del Trio di Parma, la rassegna Musikámera accosta il concerto del Erica Piccotti al violoncello e Roberto Arosio al pianoforte su musiche di Brahms e e Debussy.

Il pianista Mario Panciroli tiene il suo recital alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista per la Società Veneziana di Concerti e il Palazzetto Bru Zane prosegue il Festival Gounod sulle mèlodies per voce con Tassis Christoyannis e Jeff Cohen al pianoforte, con il recital di Roberto Prosseda, che alla musica del compositore ha recentemente dedicato un disco per l’etichetta Decca, e il repertorio per pianoforte a quattro mani con Guillaume Vincent e Ismaël Margain. In collaborazione con l’Orchestra di Padova e del Veneto, il Centre de musique romantique française propone all’Auditorium Pollini di Padova la Sinfonia in do maggiore di Bizet e Marie Stuart et Rizzio di Gounod con il soprano Gabrielle Philiponet e il tenore Enguerrand De Hys. Myriam Dal Don interpreta la parte solista in Dalla Terra del Rimorso scritto da Marcello Panni che dirige l’intero concerto.

Per gli Amici della Musica di Mestre, al Teatro Toniolo Ottavio Dantone si esibisce al clavicembalo con il flautista Giovanni Antonini su musiche di Bach e del repertorio barocco italiano.

Gli appuntamenti della rassegna New Echoes si diramano tra Palazzo Grassi, per accogliere Found in Venice, la nuova performance del Leone d’oro Christian Marclay, in compagnia del violoncello di Okkyung Lee e le percussioni di Luc Müller, realizzata con una serie di oggetti raccolti percorrendo le calli di Venezia, e il Teatro Belvedere di Mirano con il Kaos Protokol in un mix di rock d’avanguardia e improvvisazione free. Al Cinema Torresino di Padova si esibiscono i Cortex, uno dei gruppi più prolifici e originali della nuova scena jazz norvegese, e il trio di Sylvie Courvoisier per il Centro D’Arte.

Per il secondo appuntamento con le Lezioni di Suono, il compositore Giorgio Battistelli è impegnato con L’imbalsamatore, il suo monodramma giocoso da camera su testo di Renzo Rosso, invece per gli Amici della Musica di Padova si esibiscono il flautista Daniele Ruggieri con il chitarrista Alberto Mesirca e ArParla Plus con Davide Monti violino solista. C’è grande attesa per il concerto del duo formato dal violinista Leonidas Kavakos e il pianista Enrico Pace al Teatro Comunale di Treviso, e per l’incontro tra il baritono Matthias Goerne con Alexander Schmalcz per interpretare i quattordici lieder raccolti da Schubert in Schwanengesang al Comunale di Vicenza.

Graham Vick firma la regia di Anna Bolena di Donizetti al Filarmonico di Verona, mentre sul palco del Teatro Verdi di Pordenone si alternano la voce del Soprano Regula Mühlemann accompagnata dal Kammerorchester Basel diretto da Umberto Benedetti Michelangeli, il violino di Amanda Favier in un percorso che dalle Quattro stagioni di Vivaldi raggiunge il Pièce pour Ivry di Maderna, lo Stabat Mater di Pergolesi e il Gloria di Vivaldi nel consueto appuntamento pomeridiano dei Concerti delle 18.00.

TEATRO LA FENICE:

15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 28 – 29 – 30/04

SOCIETÀ VENEZIANA DI CONCERTI:

23/04

PALAZZETTO BRU ZANE:

17 – 20 – 26/04

AMICI DELLA MUSICA DI MESTRE:

20 – 24 – 26/04

NEWECHOES:

17 – 27/04

CENTRO D’ARTE:

19 – 28/04

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO:

19 – 24/04

AMICI DELLA MUSICA DI PADOVA:

19 – 20/04

TEATRO COMUNALE DI TREVISO:

20/04

TEATRO COMUNALE DI VICENZA:

20/04

TEATRO FILARMONICO DI VERONA:

29/04

TEATRO VERDI DI PORDENONE:

18 – 23 – 29/04