I migliori concerti in Veneto dal 15 al 31 agosto

Prendendo ironicamente spunto dalla bizzarra scaramuccia scatenata sulla paternità del Tiramisù, iniziamo la rubrica con la sola notizia capace di ristabilire la sintonia tra Veneto e Friuli. Annunciata più volte nel corso dell’estate come una delle operazioni più interessanti in ambito musicale, il nuovo tour europeo della Gustav Mahler Jugendorchester sta per essere inaugurato proprio in Friuli Venezia Giulia. In occasione della prima residenza estiva a Pordenone, l’Orchestra giovanile guidata da Lorenzo Viotti si esibisce presso la Basilica di Aquileia e nel Duomo di Tolmezzo in vista del doppio concerto di apertura della nuova stagione musicale del Teatro Verdi, #TeatroLuogo che l’ha ospitata durante il mese di agosto.

E’ il recital pianistico di Nicolas Giacomelli, giovanissimo vincitore del Premio Casella all’ultima edizione del Concorso Premio Venezia, a riportare l’ascolto verso l’Opera Estate di Bassano del Grappa, mentre a Portogruaro un altro importante Festival si prepara a festeggiare la sua 35°edizione con un fittissimo calendario di concerti. Vista la numerologia, quest’anno il Festival è dedicato in gran parte alla figura di Mozart, come sottolinea giocosamente il titolo, Cercando Amadé, festeggiato con l’esecuzione della Missa Brevis K. 220, il Vesperae Solemnes de Confessore k. 339 e la celebre Ave Verum Corpus del genio austriaco con l’Ochestra d’Archi Italiana, diretta dal direttore artistcio Enrico Bronzi. All’interno dell’invitante programmazione, vanno segnalati i Concerti pianistici di Mozart con la Kremerata Baltica, Roberto Plano e Alessandro Taverna solisti. Quest’ultimo sarà al centro anche della staffetta cameristica con molti altri musicisti riuniti dalle note della Famiglia Mozart al completo. La musica del giovane Mozart viene così a ricreare il filo rosso che riunisce l’intera programmazione, passando attraverso Deutsche Tänze, una panoramica sul genere della danze nella musica colta tra Ottocento e primo Novecento, e il concerto del Quartetto Adorno a Caorle, con un programma che da Mozart spazia a Debussy e Webern.

Si giunge così a Venezia dove il Teatro La Fenice propone alcune tra le sue migliori produzioni di repertorio con La Traviata di Giuseppe Verdi per la regia di Carsen, intrecciata alle recite della Madama Butterfly di Puccini.

TOLMEZZO:

18/08

AQUILEIA:

19/08

OPERA FESTIVAL:

21/08

PORTOGRUARO FESTIVAL:

20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31/08

TEATRO LA FENICE:

22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31/08