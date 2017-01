I migliori concerti in Veneto dal 1 al 15 gennaio 2017

Telecomando alla mano per seguire anche da casa il Concerto di Capodanno che, come da tradizione, dal Teatro La Fenice verrà trasmesso in diretta su Rai1. Dopo l’apertura con la Settima Sinfonia di Beethoven, la seconda parte del concerto prosegue infatti con alcune tra le più importanti arie d’opera dei grandi compositori italiani, quest’anno interpretate dalle voci del soprano Rosa Feola e del tenore John Osborn diretti da Fabio Luisi, già direttore principale al Metropolinan di New York oltre che direttore musicale della Staatskapelle di Dresda.

A gennaio Risto Joost raggiunge l’Orchestra della Fenice sul palco del Teatro Malibran per interpretare la Quinta Sinfonia di Sibelius in accostamento ai Canti della stagione alta, lavoro per pianoforte e orchestra di Idelbrando Pizzetti consegnato all’esecuzione di Alberto Ferro, già vincitore del Premio Venezia 2015. Mentre per la stagione dell’Orchestra Filarmonica John Neschling incontra il mezzosoprano Vesselina Kasarova per eseguire i Wesendock Lieder di Wagner, le Danze sinfoniche di Rachmaninov e la Sinfonia della Semiramide di Rossini, per la musica da camera la Società Veneziana dei Concerti rinnova l’invito al pubblico per inaugurare la nuova stagione all’insegna della musica di Mozart, in compagnia del Cuarteto Casals alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.

Il Teatro Comunale di Vicenza accoglie il nuovo anno sui ritmi del folclore ungherese con l’Hungarian State Folk Ensemble, il terzo concerto dell’integrale dei trii di Beethoven con protagonista l’Hèsperos Piano Trio, e sulle note del Nabucco di Verdi, proiettato dal Metropolitan Opera House di New York con Placido Domingo nel ruolo di protagonista e James Levine alla guida dell’orchestra.

Mentre l’appuntamento con il Teatro Filarmonico di Verona si costruisce attorno al primo Concerto per pianoforte di Čajkovskij, la musica popolare spagnola raggiunge l’Auditorium Pollini di Padova attraverso la scrittura di Manuel De Falla e la voce di Cristina Zavalloni.

Buon Anno in musica a tutti!

TEATRO LA FENICE

01 – 05 – 07 – 08 – 09 – 13/01

SOCIETA’ VENEZIANA CONCERTI

14/01

TEATRO COMUNALE VICENZA

01 – 09 -10/01

TEATRO FILARMONICO VERONA

07 – 08/01

AUDITORIUM POLLINI DI PADOVA

12/01

s7zhuix