Tra La Traviata di Verdi e L’Elisir d’amore di Donizetti, al Teatro La Fenice Norma di Bellini si pone in primo piano rispetto alle altre opere di repertorio per la presenza di Mariella Devia che, come annunciato durante il premio Una vita nella musica appena assegnato, proprio nel ruolo della protagonista darà l’addio alle scene dopo una sfavillante carriera sui palcoscenici di tutto il mondo. Mentre al Teatro Malibran va in scena per la prima volta in tempi moderni Il regno della luna di Niccolò Piccini, la nuova produzione lirica realizzata in collaborazione con il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, alle Sale Apollinee Andrea Lucchesini e Gabriele Mirabassi si riuniscono in duo per l’Archivio Fano, presentando Imago…-Solitudo del compositore, mentre Musikàmera propone un programma completamente brahmsiano per clarinetto, pianoforte e violoncello.

Se al Teatro Toniolo si esibisce Francesco Granata, vincitore dell’ultima edizione del concorso pianistico Premio Venezia, per il pubblico degli Incontri Internazionali di Este il Quartetto Auryn accoglie il progetto degli Amici della musica di Padova strutturato in quattro diversi appuntamenti per dialogare con varie personalità musicali quali il pianista Peter Orth e l’arpista Godelieve Schrama.

Al Cinema Torresino di Padova si esibiscono il Chicago London Underground, punto di incontro e di confronti inediti scaturito da due coppie d’assi dell’improvvisazione americana e britannica per il Centro d’Arte, mentre all’Auditorium Ferrari di Camposampiero la chitarra di Alberto Mersica si unisce all’Orchestra di Padova e del Veneto in un evento musicale fortemente spinto dal folclore spagnolo.

La Chamber Orchestra of Europe approda al Comunale di Treviso sotto la guida di Antonio Pappano per il Concerto per violino di Brahms con Veronika Eberle solista, e il Teatro G. Verdi di Pordenone si trasforma in un caleidoscopico Jazz club animato da ritmi sudamericani, reminiscenze del repertorio classico e l’ardore del Tango Argentino.

Al Teatro Filarmonico di Verona viene infine eseguita la Petite Messe Solennelle in occasione dei centocinquant’anni della morte di Rossini, il Quinto Concerto per pianoforte di Beethoven con Arcadi Volodos allo strumento e Salome di Strauss per la direzione di Michael Balke.

TEATRO LA FENICE:

15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20- 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31/05

AMICI DELLA MUSICA DI MESTRE:

18 – 19 – 27/05

AMICI DELLA MUSICA DI PADOVA:

22 – 23 – 25 – 26/05

CENTRO D’ARTE:

19/05

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO:

16 – 17/05

TEATRO COMUNALE DI TREVISO:

16/05

TEATRO FILARMONICO:

19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 26 – 27/05

TEATRO G. VERDI DI PORDENONE:

16 – 23 – 30/05