Mika, la star internazionale della musica, aprirà nuovamente le porte della sua casa speciale a partire da martedì 31 ottobre alle 21.20 su Rai2, per quattro prime serate del suo One Man Show Stasera CasaMika.

La trasmissione evento dello scorso anno rinnova ancora la magia dei grandi varietà italiani e internazionali, esplorando ancor più da vicino l’Italia, he Mika osserva col suo sguardo non convenzionale. Sarà l’occasione per divertirsi e far divertire senza filtri, con un racconto che accompagnerà i telespettatori in un viaggio fatto di musica, divertimento, grandi artisti nazionali ed internazionali, e storie molto speciali.

Compagna di viaggio di questa nuova edizione sarà Luciana Littizzetto, che arriverà a CasaMika con la sua travolgente energia. L’incontro inedito tra queste due grandi personalità dello spettacolo consentirà di mettere a confronto i loro mondi ed esperienze. In ogni puntata è prevista anche la straordinaria partecipazione di Gregory, attore teatrale inglese, amico di infanzia di Mika. Melachi e Amira, le due amatissime golden retriever dello showman, saranno spettatrici privilegiate delle serate, comodamente adagiate sul divano di casa

Lo spazio e il tempo non saranno più un limite a Stasera CasaMika: una magica porta girevole, nuovo simbolo dello show, consentirà a Mika di viaggiare in Italia e nel mondo, ma anche nel tempo, dando vita alla fiction “Il Ragazzo Che Viene Dal Futuro“, un progetto originale nato da un’idea di Mika e Ivan Cotroneo, che racchiude un’inedita commistione di generi narrativi che si integra perfettamente nell’andamento dello show.

Mika percorrerà ancora il nostro Paese, come un viaggiatore che osserva con occhi abituati al mondo, ma che sanno cogliere l’incanto e lo stupore che nasce dall’incontro con le persone comuni e la loro quotidianità, semplice e straordinaria. Nella prima puntata sarà in Sardegna, a Gergei (CA), per trascorrere un’intera giornata con un pastore, condividendo con lui il lavoro, il sacrificio e la poesia di un mestiere “antico” come il mondo. Al volante del suo taxi, Mika si divertirà a stimolare le reazioni degli abitanti e dei turisti di Napoli, Firenze, Milano e Bari, conducendoli in giro per la città e facendosi raccontare le loro storie.

Ogni settimana Mika accoglierà nel suo show grandi artisti, amici speciali con cui dialogare, cantare, ragionare, pensare e divertirsi insieme al pubblico. Prima ospite internazionale della nuova edizione di Stasera CasaMika sarà Dita Von Teese, la Regina del Burlesque e icona di stile mondiale. Nel corso della prima puntata, arriveranno anche gli attori Luca Argentero, Valentina Bellè e Riccardo Scamarcio. Infine, la musica diElisa e Rita Pavone, con esclusive performance accompagnate dalla resident band diretta da Valeriano Chiaravalle.

La seconda stagione dello show, che si è aggiudicato a Berlino il prestigioso Rose D’Or Award come miglior programma europeo di intrattenimento del 2016, si preannuncia dunque un grande evento, sempre all’insegna dell’originalità, della creatività e della follia, ingredienti fondamentali per sorprendere e per creare uno show di successo.