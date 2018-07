As-tu jamais imaginé comment aurait pu être ta vie dans une autre époque? C’est exactement ce qui arrive au protagoniste de Minuit à Paris, qui juste avant de se marier s’offre une brève lune de miel à Paris avec sa fiancée. En se promenant dans la ville à la recherche de l’inspiration pour son nouveau roman il tombera sur l’occasion de sa vie: il sera catapulté dans les années ’20 et un événement inattendu changera son avenir.

Le panorama magique des régions françaises, qui lui a valu l’Oscar, fera de fond à l’aventureux séjour dans la ville de l’amour.

A la création de ce long-métrage ont contribué non seulement un réalisateur réputé comme Woody Allen, mais aussi de célèbres acteurs du cinéma international (Owen Wilson, Marion Cotillard, Carla Bruni). Notamment Owen Wilson, dans le rôle du personnage principal, a ajouté un autre succès à sa longue collection. De la part de Wilson on ne pouvait pas s’attendre à moins: il a réussi à interpréter Gil dans toute son insécurité avec ses particularités et ses sentiments nostalgiques. Néanmoins le film manque, selon nous, de passion et de drame quotidien lié à la ville de Paris.

L’histoire se conclut avec une morale triste: nous ne pouvons pas échapper au présent mais, au contraire, nous devons le vivre et le comprendre, parce qu’il est la seule époque dans laquelle nous pouvons vivre.