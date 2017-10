Parigi 1967. Jean-Luc Godard, il cineasta più in vista della sua generazione, gira La cinese con la donna che ama, Anne Wiazemsky, più giovane di lui di 20 anni. Sono felici, innamorati, affascinanti e si sposano. Ma quando il film esce, l’accoglienza che riceve porta Jean-Luc a mettere in discussione il pubblico e le idee degli altri più che sé stesso.

Tutto gli chiedono quando rifarà film come Fino all’ultimo respiro e ogni volta risponde sempre più aspramente. Il Maggio ’68 non fa che amplificare il processo e la crisi che scuote Jean-Luc, incantato e narcisistico, lo trasformerà radicalmente: da cineasta star ad artista maoista fuori dal sistema, lontano dal popolo che lottava per i propri diritti, tanto incompreso quanto incomprensibile. “Se il pubblico non è più ama i miei film, è perché c’è qualcosa di sbagliato con loro!”