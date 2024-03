“Parliamo dei fenomeni – continua Matteo Gagliardi – dei processi e della crisi della società capitalista, che crea disuguaglianze e accumulo smisurato per pochi. Ecco la terribile lupa! La manipolazione mass mediatica, la rassegnazione che ci fa, passivamente, accettare l’inaccettabile. Abbiamo paragonato l’Olocausto nazista all’Olocausto climatico: la spirale infernale del global warming sembra ricordarci che il “peccato” non è un atto che offende un Dio capriccioso né un precetto anacronistico che limita la nostra libertà, bensì un atto che finisce puntualmente per ritorcersi contro di noi, nel peggiore dei modi. E non serve necessariamente la Fede (di ogni confessione) per capirlo.”

Regia: Matteo Gagliardi Con: Benedetta Buccellato, Luigi Diberti Nazionalità: Italia Durata: 93 min Distribuzione: Starway Multimedia Uscita evento: 25 marzo 2024