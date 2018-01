A Mirano (Ve) storia e racconti del caffè alla Torrefazione Gambato

Evento in chiusura del laboratorio teatrale di racconti condotto dallo scorso ottobre da Francesca D’Este al Teatrino di Via Pasini di Marghera. Il Teatro esce ancora una volta dallo spazio che gli è consono per approdare stavolta alla Torrefazione Gambato Caffè in via Caltana a Scaltenigo di Mirano.

Domenica 21 Gennaio alle ore 16 e alle 18:00 gli allievi-attori del laboratorio di racconti tenuto da Francesca D’Este accompagneranno il pubblico attraverso i locali della storica Torrefazione, attiva da quasi settant’anni, unendo alla storia del caffè le loro storie di caffè, ovvero l’ennesima conferma di quanto il consumo d i questa bevanda favorisca ad un tempo confidenza, intimità e ristoro. ‘Quando la figlia di Claudio, il titolare, mi ha offerto i locali della Torrefazione Gambato per presentare il lavoro finale, ho scoperto un piccolo mondo affascinante, che unisce la campagna del Veneto con l’intero mondo – spiega l’attrice e formatrice Francesca D’Este- la Torrefazione è un’oasi piacevole, in cui domina l’amore per il caffè, ma anche il rispetto dei lavoratori. Abbiamo scoperto una bevanda che ha più sentori del vino, ma che ancora non gode di altrettanta fama’.

In apertura dell’evento breve introduzione sulla storia de luogo che lo ospita: Ludovica Trevisan parlerà del nonno, Eldo Gambato, che aprì la torrefazione negli anni Cinquanta. L’evento prosegue con il coinvolgimento di Leo Caporrella, Nicole Groppi, Rudi Vianello, Roberto Favilli, Stefania Chinellato, Cristina Comin, Valentina Zani, Linda Zecchin: fra l’altro sarà possibile scoprire non solo come si tosta un buon chicco di caffè, ma anche come la mitica tazzina si intrecci a ogni momento della giornata di tutte le famiglie italiane, in un percorso buffo e affettuoso, che celebra questo nettare, che proprio a pochi chilometri da Mirano, a Venezia ha visto la sua prima diffusione commerciale in Italia.

Per informazioni e prenotazioni: 3495873857

Per ognuna delle due repliche sarà possibile ospitare al massimo 25 persone.