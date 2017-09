Diretto dal regista candidato Oscar John Madden (Shakespeare in Love, Marigold Hotel), su sceneggiatura di Jonathan Perer, Miss Sloane è un thriller politico che racconta la storia di una lobbista senza scrupoli sull’orlo dell’esaurimento, non solo professionale, che supera i limiti etici e legali pur di far approvare una controversa legge. La pellicola solleva il velo sull’industria sotterranea e potente delle lobby americane, che utilizzano dinamiche e strategie non sempre chiare e lineari.

Intelligente, brillante, con una forte personalità, ma completamente priva di scrupoli, Elizabeth Sloane, interpretata dalla candidata all’Oscar Jessica Chastain (Zero Dark Thirty, Interstellar), è una delle professioniste più potenti ed efficienti che lavorano dietro le quinte a Washington. Quando il capo della potente lobby delle armi si rivolge al suo studio per trovare un modo per convincere l’elettorato femminile a opporsi a una legge che introdurrà nuove regole sulla vendita delle armi da fuoco, Sloane rifiuta di netto ed entra in collisione con i suoi datori di lavoro, decidendo poi di aderire al combattivo studio legale specializzato che rappresenta invece i sostenitori della legge. Insieme al CEO della società (Mark Strong), e a un gruppo di giovani e promettenti professionisti, Miss Sloane trama, manovra e manipola per arrivare a quella che promette essere una grande vittoria. Ma il suo accanimento minaccia sia la sua carriera che le persone che le stanno a cuore. Compromessa, vulnerabile e sotto inchiesta da parte del Senato, Elizabeth Sloane si trova nella prima volta della sua vita ad affrontare i poteri forti che ha sempre sostenuto e difeso.

Negli Stati Uniti le lobby non sono solo perfettamente legali ed agiscono alla luce del sole, ma rappresentano inoltre una forma di bilanciamento al potere. Questo sulla carta, in realtà quello che la pellicola di John Madden vuole mettere in luce è come nel mondo dei power-broker e dei mediatori politici, dove le poste in gioco sono altissime e non sempre chiare, si agisca quasi sempre al limite della legalità, con pressioni che a volte sono dei veri e propri ricatti, e commistioni di potere che si spingono oltre ogni norma etica.