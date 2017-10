Inghilterra, anni 50. Quando il ricco patriarca greco Aristides Leonides muore in circostanze misteriose, la nipote Sophia chiede all’investigatore privato Charles Hayward, suo ex amante, di stabilirsi nella tenuta di famiglia per indagare sulla vicenda, prima che intervenga la polizia e ci sia uno scandalo.

Una volta lì, Charles fa la conoscenza delle tre generazioni della dinastia Leonides trovando un’atmosfera al vetriolo, dove non mancano risentimenti e gelosie. Tra i tanti moventi, indizi e sospetti Charles deve agire in fretta prima che il colpevole compia un altro omicidio.

Mistero a Crooked House è tratto da E’ un problema (ed. Mondadori), romanzo pubblicato per la prima volta nel 1948, scritto da una delle autrici più vendute al mondo: Agatha Christie. La stessa Christie dichiarò nel ’72 che questa era una delle sue storie preferite.

Sceneggiato dal Premio Oscar Julian Fellowes (Downton Abbey, Gosford Park), diretto da Gilles Paquet-Brenner (La Chiave di Sara), il film sfoggia un cast stellare.

Lo scenario è spostato dalla fine degli anni 40 alla metà degli anni 50, ma per il resto è fedele al romanzo, anche perché altrimenti non avrebbe mai potuto forgiarsi del nome di Agatha Christie. Gilles Paquet-Brenner, che ha sostituito Neil LaBute, ha restituito allo spettatore le pagine del romanzo, costruendo il caso e i personaggi come concepiti dalla Christie.

Un film di genere che mancava da tempo sugli schermi, Mistero a Crooked House ha un impianto teatrale che non annoia mai e un ritmo che lo rende intrigante.