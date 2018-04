Il progetto “Scuole in parallelo” ricerca la sua forza sulla proprietà della musica di riunire vari soggetti tra loro, avvicinando studenti provenienti da diversi istituti scolastici di Padova e provincia per renderli protagonisti di cinque concerti aperti al pubblico. Nato dalla volontà dei docenti degli istituti Primo IC “Petrarca”, Quinto IC “Donatello” di Padova e IC “Parini” di Camposampiero, il progetto riunisce i ragazzi in un’unica grande orchestra dando vita ai Concerti di Primavera, evento itinerante in cui ragazzi e docenti suoneranno insieme presso l’Auditorium “C. Pollini” di Padova (27 aprile ore 20.30), Rustega di Camposampiero (15 maggio, ore 18.00) e all’Auditorium della Scuola Media “Copernico” a Pontevigodarzere.

Martedì 8 maggio alle ore 16.00 al Liceo Musicale Marchesi di Cadoneghe lo spazio è riservato alla musica da camera e ai solisti dei corsi ad indirizzo musicale del Primo IC “Petrarca” e del Quinto IC “Donatello” di Padova, mentre martedì 5 giugno (ore 18.00) presso Palazzo Mussato, sede della Scuola Media Petrarca, gli allievi delle classi di pianoforte delle tre scuole si esibiranno in un concerto per pianoforte a quattro mani.

I giovani pianisti avranno inoltre l’opportunità di esibirsi anche giovedí 24 maggio (ore 18.00) nella Sala Filarmonica di Camposampiero in occasione della decima edizione del concerto intitolato “Tre secoli in bianco e nero”.

Programma:

Venerdí 27 aprile 2018, ore 20.30, Auditorium “C. Pollini” di Padova

Mercoledí 2 maggio 2018, ore 20.30, Rustega di Camposampiero (Pd)

Martedí 8 maggio 2018, ore 16.00, Liceo Musicale Marchesi, Cadoneghe (Pd)

Martedí 15 maggio 2018, ore 18.00, Auditorium “Copernico”, Pontevigodarzere (Pd)

Martedí 5 giugno 2018, ore 18.00, Scuola Media Petrarca, Palazzo Mussato, Padova