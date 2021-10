Nel Veneto ad ottobre bilancio positivo per “I martedì al cinema”, ben 13.000 le presenze.

“Il successo della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema” è andato oltre ogni aspettativa – commenta Giuliana Fantoni, presidente della Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie – siamo arrivati a 13.000 presenze e sempre tutto esaurito”.La rassegna, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS, ha presentato oltre 90 titoli proiettati e 250 proiezioni nei cinema del Veneto, registrando sempre sold out per tutto ottobre. “Quest’anno l’iniziativa ha assunto un’importanza ancora più significativa per tutti noi, esercenti cinematografici e lavoratori dello spettacolo in generale.” spiega Franco Oss Noser, presidente dell’Unione interregionale Triveneta AGIS “Abbiamo testato il nostro rapporto con il pubblico ed il risultato è positivo.” «Siamo molto soddisfatti – conclude Cristiano Corazzari, assessore regionale alla cultura- la rassegna proseguirà anche tutti i martedì di novembre”.

Gli appuntamenti si susseguiranno a Belluno, al Cinema Italia; a Padova al Cinema Esperia, al Cinema Il Lux, al Multiastra, al Multisala Pio X – MPX e al Cinema Rex. A Treviso al Multisala Corso e al Multisala Edera, al Multisala Manzoni di Paese, al Cinema Cristallo di Oderzo e al Multisala Verdi di Vittorio Veneto e il Multisala Cinergia di Conegliano; a Venezia il Multisala Rossini e il Multisala Giorgione, il Multisala Astra a Venezia Lido, il Cinema Dante, l’IMG Candiani e l’IMG Palazzo di Mestre, il Cinema Teatro Mirano di Mirano e il Cinema Oratorio di Robegano. A Verona al Multisala Rivoli e la Multisala Cinergia di Legnago. A Vicenza il Cinema Odeon, il Multisala Roma e il Multisala Metropolis di Bassano del Grappa.

Informazioni sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie. È consigliabile la prenotazione.

Sabrina Marcon