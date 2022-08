Nell’ambito della 28^ Mostra CinEtica torna il MonticchioCineLaghi

Sabato 27 e domenica 28 agosto a Monticchio ritorna l’evento culturale MonticchioCineLaghi con cinema d’autore, biosfera, musica e letteratura . La manifestazione avrà un epilogo sabato 1 ottobre con il convegno “La microclimatologia del Lago Grande di Monticchio” a cura del professore Giovanni Zanchetta dell’Università di Pisa. Inserito nella 28^ Mostra CinEtica motivata su Storie e Natura (la passata edizione titolava Ecologia dell’anima) l’iniziativa è promossa dal CineClub “Vittorio De Sica” – Cinit (diretto da Armando Lostaglio e la Pro Loco Monticchio (presieduta da Anna Innocenti) con il Patrocinio del Parco Naturale del Vulture e Regione Basilicata, e i Comuni di Atella, Melfi e Rionero in Vulture, nei cui territori insiste Monticchio. Lo scenario di MonticchioCineLaghi è l’Abbazia di San Michele Arcangelo – decantata in un poderoso testo di Giustino Fortunato – storico monumento di fede che si specchia nelle acque del Lago Piccolo.

Si inizia sabato 27 agosto alle 19:30 con i saluti delle autorità seguiti dalla proiezione in anteprima regionale del cortometraggio Il tesoro di Monticchio diretto da Giuseppe Varlotta con la partecipazione del regista e dei giovanissimi protagonisti Niccolò Amos Varlotta e Chiara Di Lucchio. Dopo l’anteprima nazionale lo scorso anno durante la 78^ Mostra del Cinema di Venezia per iniziativa del CineClub De Sica-Cinit, Il tesoro di Monticchio (15’) scritto diretto e montato da Giuseppe Varlotta, si è aggiudicato il premio Miglior attore emergente per Nicolò Amos Varlotta nella XXV edizione del Terra di Siena Film Festival; altri riconoscimenti sono andati al film nell’ambito dei Festival di Montecatini e Asti e alla Accademia Internazionale Medicea di Firenze. Il film è stato sostenuto da Parco regionale naturale del Vulture della Regione. Al giovane Nicolò il sindaco di Barile Antonio Murano, consegnerà una targa ricordo per le sue origini “arbreshe”.A seguire sarà proiettato un altro gioiello che mette in risalto le bellezze naturali della Basilicata in una brevissima struggente storia di appena 4 minuti e mezzo: Stronger diretto dal regista pugliese Antonio Petruccelli. Spazio anche per un omaggio a Dantea cura dell’attore-regista Dino Becagli e a Pier Paolo Pasolini nella interpretazione di Chiara Lostaglio. Versi accompagnati dalla giovane pianista Manuela Petito, che suonerà anche brani da film.

Domenica 28 agosto alle 19, sempre a Monticchio Laghi presso Borgo Villa Maria, verrà presentato il libro di Patrizia Bianco Radici Lucane: discuterà con l’autrice il regista Giuseppe Varlotta con brani letti da Chiara Lostaglio.

Al Monticchio CineLaghi hanno dato adesione : il Cinit Cineforum Italiano ,associazione nazionale di cultura cinematografica, il network di festival Basilicata Cinema, il Cineclub P.P. Pasolini, il Montecatini International Shorts FilmFestival, il Matera Art International FilmFestival.

Il Festival si svolgerà a Santa Teresa di Riva (ME) dal 28 al 31 luglio. Sono stati selezionati 27 cortometraggi provenienti da 17 nazioni che verranno proiettati nelle prime tre serate. La proiezione avrà luogo presso il Parco Unità d’Italia della villa Crisafulli-Ragno. Il pubblico delle prime tre serate sarà chiamato a votare i cortometraggi proiettati. Durante la quarta serata verranno consegnati: il “premio Zabut” per il miglior corto dell’edizione 2022, il “premio alla migliore colonna sonora” originale e il “premio del pubblico”. Quest’ultimo verrà assegnato dal pubblico della quarta serata che sceglierà tra i corti più votati delle prime tre. Oltre ai premi uciali del Festival, sarà consegnato anche un premio esterno da parte del “Cinit-Cineforum Italiano” al cortometraggio che “meglio rappresenta i valori della solidarietà e dell’inclusione”. La serata nale avrà come ospiti Nico Bonomolo, che presenterà al festival il suo ultimo lavoro “Maestrale”, vincitore del “David di Donatello 2022” come miglior cortometraggio Italiano; Sara Sottocornola e Danilo Vultaggio, allievi della “Scuola del Fumetto e dell’animazione” sede di Palermo, coordinati dall’insegnante Antonino Pirrotta, che faranno vedere i loro brevi corti ispirati al festival e Dandy Danno & Diva G specialisti dell’arte del clown che si esibiranno davanti a un corto d’animazione del patrimonio del cinema muto

Dopo due anni nei quali il festival ha vissuto come il resto del mondo le restrizioni della pandemia, riuscendo a non disertare il suo appuntamento annuale, l’edizione del 2022 ritorna ad essere come negli anni precedenti libera da obblighi sanitari. Questo rientro alla normalità ci sembra essere un “Ritorno al futuro”, per citare i “classici”, e ricordare un grande regista come Zemeckis che con il mondo dell’animazione ha sempre avuto rapporti intensi e proficui. La settima edizione del festival presenta 27cortometraggi provenienti da 17 nazioni e registra una nuova entrata nel mappamondo Zabut: la Palestina. A conferma di un interesse sempre presente nelle selezioni del festival, quest’anno su27 corti ben 11 sono opere prime e/o di studenti di scuole di cinema. In quest’ottica anche l’ormai consolidato rapporto con la “Scuola del Fumetto e dell’Animazione di Palermo” (due suoi allievi, Sara Sottocorniola e Danilo Vultaggio, saranno nostri ospiti) sottolinea l’importanza che il festival sempre di più dà alle nuove generazioni di autori.

E se presentiamo il futuro dell’animazione siciliana siamo felici di avere tra gli ospiti un autore, anche lui siciliano, che definire una conferma ormai è un eufemismo; Nico Bonomolo, già giurato al festival e premio del pubblico a Zabut 2017, presenterà fuori concorso il suo “Maestrale” fresco vincitore del“David di Donatello”. Per restare in ambito di “David di Donatello” (e di tanti altri premi) non possiamo non ricordare con piacere che uno dei tre giurati diZabut 2022 è Cristiano Travaglioli, autore del montaggio di tutti i film (e le serie tv) di Paolo Sorrentino da “Il divo” no a “E’ stata la mano di Dio”.

Gli altri due giurati sono l’artista Elena Chiesa anche lei vincitrice di premi importanti, meno conosciuti dal grande pubblico ma non meno prestigiosi come il primo premio al Festival Internazionale delle Nuove Immagini “Imagina” di Montecarlo, e il blogger e grande esperto di animazione Eric Rittatore che ci racconterà anche della sua collaborazione e dei progetti futuri in relazione a Gian Alberto Bendazzi, scomparso da poco, fondamentale a livello mondiale per la storia del cinema d’animazione.

Tornando al concorso di questa edizione, che presenta ben 11 prime italiane e una prima mondiale, con uno sguardo/panoramica ai presentati, osserviamo narrazioni e temi, che nelle tecniche più varie, negli sguardi propri di ogni autore e nei modi della commedia, del dramma, del racconto visionario o intimistico, della parodia dei generi, del racconto morale o ispirato a storie reali, ci narrano il mondo di oggi: la società dei consumi, la famiglia e i rapporti genitori gli, il mondo del lavoro e le sue trasformazioni, il rischio di un’apocalisse per l’intero pianeta e la quotidianità apparentemente più banale. E i “grandi” temisempre presenti, la guerra e le migrazioni dei popoli. Ricordiamo la battuta finale di Ritorno al futuro: “Strade? Dove stiamo andando non c’è bisogno di strade” e nel mondo fantastico dell’animazione l’unica via necessaria è l’immaginazione.