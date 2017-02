Continua il successo di Netflix e delle sue serie televisive. Anche se probabilmente i più aspettano il ritorno di House of Cards (la quinta stagione) che in Italia si vedrà sui canali Sky, Netflix non resta con le mani in mano. Continua a produrre una serie dietro l’altra (basti pensare alle nuove Santa Clarita Diet con Drew Barrymore o Frontier con Jason Momoa) e a rinnovare stagioni.

Mentre Narcos 3, privata di Wagner Moura, è in lavorazione, con la primavera ritorneranno con nuove puntate due serie di grande successo, Grace and Frankie e Unbreakable Kimmy Schmidt.

Grace and Frankie

Tornano per un’altra stagione le travolgenti Grace e Frankie interpretate dalle bravissime Jane Fonda e Lily Tomlin. Dopo una prima stagione in cui le due donne scoprivano che i rispettivi mariti avevano una relazione tra di loro, e una seconda stagione, decisamente più amara, in cui dovevano fare i conti con una realtà completamente cambiata e nuova, ci si aspetta una terza stagione dai toni un po’ più leggeri.

Le due donne rappresentano due approcci alla vita completamente diversi, mentre Grace è una ex imprenditrice attentissima all’aspetto fisico, maniaca del controllo, con due bellissime figlie e una passione per l’alcol, Frankie è una artista hippie con una spiccata attenzione verso le pratiche yoga e indiane e le droghe leggere, uno spirito libero che non si lascia imbrigliare facilmente.

Le nuove tredici puntate della terza stagione verranno rilasciate il 24 marzo da Netflix.

Unbreakable Kimmy Schmidt

Grande successo anche per la serie Unbreakable Kimmy Schmidt, creata da Robert Carlock e Tina Fey, e interpretata dalla brava Ellie Kemper insieme al travolgente Tituss Burgess e Jane Krakowski (già nel cast di 30 Rock).

La serie segue le avventure di Kimmy Schmidt mentre cerca di ricominciare una nuova vita a New York dopo essere stata rinchiusa per ben quindici anni in un bunker sotterraneo dal Reverendo Wayne Gary Wayne (un ottimo Jon Hamm). Le prime due stagioni, quindi, seguono la vita newyorkese di Kimmy, dove conosce Titus Andromedon, con cui dividerà l’appartamento e dove troverà lavoro come baby sitter presso Jacqueline Voorhees, una ricca signora dell’alta società più impegnata a concentrarsi sul suo aspetto fisico e la vita mondana piuttosto che sui figli.

Le nuove puntate della terza stagione verranno rilasciate il 19 maggio da Netflix.