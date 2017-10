Francesca (Emmanuelle Devos) da Parigi torna a Torino per il compleanno del padre Manfredi (Giulio Brogi), architetto di fama mondiale. Si vedono poco padre e figlia; Francesca, architetto anche lei, ha scelto di fare la moglie e la madre e questo Manfredi non lo ha mai accettato e non perde occasione per ricordarglielo. Un malore del padre costringe Francesca a restare a Torino ed occuparsi della ristrutturazione di una casa insieme a Massimo (Fabrizio Gifuni), erede del talento di Manfredi.

Tra Francesca e Massimo si crea una crescente tensione emotiva che li porterà a una riflessione matura di sé stessi, cinquantenni incapaci di affrontare i sentimenti. Francesca è scappata di casa appena ha potuto; si è allontanata dalla sua innata passione per il lavoro per non confrontarsi con la creatività della madre scomparsa e con un padre ingombrante. Ha scelto come compagno un uomo maturo, placido, che la potesse proteggerla dal mondo. Massimo costruisce case per gli altri, ma non riesce a mettere radici; frequenta una donna avvocato senza impegni, soprattutto nel weekend.

E così due vite frustrate e privilegiate in una bolla dell’alta borghesia vengono scosse l’una dell’altro.

Paolo Franchi scrive con Rinaldo Rocco e Daniela Ceselli un melodrammone struggente su due anime che si esprimono liberamente e follemente attraverso l’arte, ma incapaci di lasciarsi andare alle loro emozioni e istinti. Dove non ho mai abitato respira cinema grazie alla fotografia di Fabio Cianchetti e alla bravura degli attori. Il voto che abbiamo dato al film è tutto merito loro. Gli sguardi di Devos e Gifuni reggono tutto il film da soli.

Il regista, sempre attento alla forma, mette in scena troppi elementi; uno su tutti: la festa organizzata dai giovani clienti, proprietari della casa in ristrutturazione, è un fuori tema che stride all’interno delle dinamiche tra Francesca e Massimo.

Dove non ho mai abitato è una storia per un pubblico adulto, capace per esperienza di cogliere la metafora della vita di due persone che costruendo una casa per altri, cercano di non far crollare la propria.