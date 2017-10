Che cosa definisce essere donna? Chi o cosa identifica una famiglia?

L’attrice Michela Andreozzi al suo debutto dietro la macchina da presa prova a dare una risposta a queste domande ingombrantissime a cui tutti sembrano avere sempre la risposta pronta.

Nove Lune e Mezza è una commedia dall’approccio semplice, femminile e intimo che arriva a tutti parlando di temi tosti: coppie gay con figli, maternità surrogata, adozioni, gesti d’amore e la scelta di non avere figli.

Livia (Claudia Gerini) e Tina (Michela Andreozzi) sono due sorelle intorno ai doppi vent’anni… Livia, violoncellista, convive con Fabio (Giorgio Pasotti), osteopata, vegano e comprensivo nei limiti; Tina, vigile urbano, sta con Gianni (Lillo) un collega ordinario e intollerante. Hanno una famiglia ingombrante, un fratello (Alessandro Tiberi) cattolicissimo praticante e lo stesso ginecologo, Nicola (Stefano Fresi), che ha due bambini con il suo compagno (Massimiliano Vado).

Livia vuole farsi chiudere le tube, non ha la minima intenzione di diventare madre; lei e Fabio sono già una famiglia. Tina è alla disperata ricerca di un bambino che non arriva. L’idea, invece, viene a Nicola: Livia ha un utero perfetto, giovane e pronto ad accogliere un bambino… quello di Tina e Gianni. Una proposta tanto folle, che Livia e Tina accettano. E ai compagni non resta che adeguarsi. Mentre a Livia cresce la pancia, che nasconde grazie al fisico snello sotto abiti morbidi, Tina va in giro con un cuscino infilato nelle mutande.

In una situazione completamente folle, dove gli ormoni sono pompati a mille, Livia e Tina cercano di non crollare, circondate da adorabili disagiati.

Nove Luna e Mezza, scritto dalla Andreozzi con Alessia Crocini e Fabio Morici è, come dicevamo, una commedia ben scritta che sa parlare a un pubblico vasto. E non solo riesce a comunicare a diverse fasce d’età, ma è in grado anche di farle riflettere con una situazione buffa e con un’altra più commovente.

C’è armonia, onestà e rispetto nel trattare le diverse scelte, atti d’amore e voglia d’amare. Perché un figlio è di chi lo cresce e una donna può permettersi di rivendicare il diritto a vivere sé stessa e sentirsi realizzata come meglio lo ritiene, per sé stessa non per gli altri. Lillo, del duo Lillo&Greg, Giorgio Pasotti, Alessandro Tiberi, Stefano Fresia e Massimiliano Vado sono perfette, romantiche, esilaranti spalle comiche al duo che buca lo schermo: Claudia Gerini e Michela Andreozzi.

Perché la famiglia è dove c’è qualcuno che ti ama.

Insomma, una commedia da non perdere!