La messa in scena de “I due gemelli veneziani”, che debutta proprio in questi giorni sulle piattaforme Backstage e Ansa.it in streaming a seguito della chiusura dei teatri, registra, a distanza di quasi trent’anni dall’ultimo allestimento di richiamo del testo, protagonista Franco Branciaroli nei panni di Zaneto-Tonino, regista Gianfranco De Bosio, il coinvolgimento di forze fra le migliori del teatro italiano, lo Stabile del Veneto, la Fondazione Teatro Piemonte Europa e il Metastasio di Prato. Nel segno di un approccio il più esaustivo possibile questo ritorno sui palcoscenici del testo (fra dicembre e febbraio erano previste una cinquantina di repliche nei maggiori teatri italiani che ci si augura semplicemente rinviate a tempi migliori) è accompagnata dall’uscita, nell’Edizione Nazionale delle Opere Goldoniane per i tipi di Marsilio di una nuova edizione critica della commedia (“I due gemelli veneziani” pag. 272 euro 24,00, 2020.)

“La nuova pubblicazione non modifica sostanzialmente il testo nell’edizione critica – spiega Piermario Vescovo in veste di curatore affiancato da Simona Bonomi – Le novità riguardano anzitutto la messa a fuoco di un periodo cruciale per l’affermazione del quarantenne Goldoni come drammaturgo che comincia a scrivere a tempo pieno per il teatro con questa commedia quasi commissionata da uno dei più celebri Pantaloni del tempo, Cesare Darbes. L’allestimento di questo testo consolida il rapporto con la compagnia di Girolamo Medebach.” Le messe in scena tradizionali non andavano oltre il richiamo alle ascendenze nella “commedia dell’arte” presenti in questo come in altri testi goldoniani del periodo. “E invece a fornire elementi per sottrarre il testo a possibili luoghi comuni sulla “commedia dell’arte” intervengono in questa nuova edizione le scoperte di Simona Bonomi che individua una fonte importante per “I due gemelli veneziani” nella “Vita di Marianna” di Marivaux, romanzo che ha un grande successo proprio in quegli anni.” La vicenda, ambientata nel romanzo a Bordeaux, va in scena, invece, a Caldiero (Verona) e il legame con la narrazione di Marivaux sta nella cruenta rapina in cui era stata coinvolta in fasce la sorella di Tonino e Zaneto la piccola Flaminia , l’unica ad essere miracolosamente sopravvissuta ad un assalto alla diligenza e ritrovata dai “gemelli” a distanza di decenni. “Nel volume è stato pubblicato anche il programma di sala della rappresentazione della commedia a Dresda, protagonista Cesare Darbes, che nel 1750 lascia Venezia ed entra nella compagnia italiana di Sassonia- ricorda Vescovo – E la trama che vi è pubblicata dà ampio spazio a questa vicenda, che naturalmente si trova anche nel testo che esce a stampa a Venezia nel 1750. Del resto lo stesso Goldoni operava con scenari e revisione dei suoi testi per Dresda, come confermano anche i più recenti sviluppi di altre ricerche con il ritrovamento di una sua commedia inedita nella città tedesca.” Insomma un’edizione critica che, se da un lato offre ulteriori elementi a supporto di una drammaturgia goldoniana “per e con gli attori”, dall’altro dà per la prima volta il giusto peso alla presenza nel testo dell’elemento romanzesco, che si rifà ad un’opera di narrativa molto letta nei paesi europei in quegli anni.