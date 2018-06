“Nuvole Volanti” a Castelfalfi dal 30 giugno al 30 ottobre 2018

Andar per arte in uno dei borghi più belli della Toscana: si riassume così la lunga estate dedicata all’arte e ideata da Francesco Gucci, direttore di Nuvole Volanti, in collaborazione con il Toscana Resort Castelfalfi.

TRALENUVOLE2018 si affaccia già dal 30 di giugno nel borgo, nelle Gallerie e negli spazi del Resort, ed è la terza edizione della kermesse che nei mesi estivi porta un consistente numero di eventi d’arte nel lussuoso cuore verde della Toscana.

Ai panorami mozzafiato delle colline empolesi, gli stessi che guardava Leonardo dalle sue terre vinciane, si aggiungono mostre d’arte, simposi di scultura e pittura en plein air e live painting.

Non si può sbagliare. Dal 30 di giugno a Castelfalfi l’arte si incontra anche per strada con i simposi di scultura e pittura en plein air, cui prendono parte i giovani scultori Ioanna Georgiou, Valeria Greco, Arianna Papi, Alessandro Pancani, Sofia Vermigli e Camilla Cusumano provenienti da Carrara, cui si affiancano Daniela Astone artista italiana, Tanvi Pathare dall’India, Erica Arcudi e Ben Fenske dagli Stati Uniti che dipingeranno in pubblico. I simposi di scultura e pittura sono un’occasione unica per chi ama l’arte, che consente di assistere al lavoro dell’artista nell’atto di scolpire o dipingere la sua opera.

I simposi, con sei postazioni nel borgo, si svolgeranno sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, e nei fine settimana di luglio, il 7 e 8, il 14 e 15 e il 21 e 22 del mese, sempre dalle ore 13:00 del sabato alle 19:00 della domenica.

Alla scultura si allinea il live painting cui fa da cornice la splendida lobby ed il bar dell’hotel “Il Castelfalfi”. Qui la straordinarietà sarà quella di poter interagire con l’artista in uno studio allestito solo per lui, partecipando alla sua giornata ed alla composizione di una sua opera pittorica: emozione cui gli appassionati di pittura non potranno rinunciare. Non solo, l’attività si svolge negli spazi panoramici dell’hotel e l’artista, nel suo studio, interpreterà il tempo fra dipingere, pensare, leggere, dialogare con i presenti.

Sono cinque gli artisti chiamati a raccontare l’opera attraverso il fare, Michel Patrin il 30 giugno e primo luglio, Donatella Isola il 7 e 8 luglio, Luca De Castri il 14 e 15 luglio, Michelangelo Della Morte il 21 e 22 luglio, Luca Vernizzi il 26 e 27 luglio.

Il progetto TRALENUVOLE2018 con le kermesse di scultura en plein air e live painting animerà quattro fine settimana dell’estate toscana e una due giorni dedicata a Luca Vernizzi, che ritorna anche quest’anno a Castelfalfi in coincidenza con il concerto di Andrea Bocelli al Teatro del silenzio di Lajatico, in quest’angolo di Toscana che accoglie da sempre un pubblico internazionale nel verde suggestivo delle sue colline.

TRALENUVOLE2018 presenta inoltre tre mostre negli spazi espositivi permanenti.

Nello spazio CoolTime, dedicato agli artisti del territorio, sarà allestita dall’1 al 30 di luglio la personale di Tania Giusti. Dal 7 al 16 di luglio a Casa Gucci espongono Daniela Astone, artista italiana, Tanvi Pathare dall’India, Erica Arcudi e Ben Fenske dagli Stati Uniti, allievi della Florence Academy of Art. Inaugurerà invece l’8 di luglio alle ore 18:30, e sarà visitabile fino al 30 di ottobre, lo spazio espositivo permanente di TRALENUVOLE2018 che vede in esposizione negli spazi dedicati all’arte de Il Castelfalfi opere di Bruno Del Soldato, Michelangelo Della Morte, Rocco Normanno, Antonio Portale e Massimo Turlinelli.

BREVE SCHEDA TECNICA

Luogo: “Il Castelfalfi”, Home Gallery “CasaGucci”, Spazio “CoolTime” spazi all’aperto del borgo di Castelfalfi – Loc. Castelfalfi, Montaione (FI)

Aperture: dal 30 giugno al 30 ottobre 2018

Visite per le mostre: tutti i giorni, ad eccezione del lunedì e martedì, visite guidate

Biglietto: Tutte le attività proposte sono a partecipazione gratuita.

Informazioni e prenotazioni visite: nuvolevolanti@gmail.com – 347 5797732 – 333 1389884