Objets Uniques al Museo Correr

La Fondazione Musei Civici di Venezia presenta dal 26 maggio al 24

giugno 2018, all’interno del percorso delle Sale Imperiali di Palazzo Reale

al Museo Correr, un’inedita esposizione dedicata alle creazioni artistiche di

Ira von Fürstenberg.

Allestita da Pier Luigi Pizzi, scenografo e regista di fama internazionale, la mostra Objets Uniques traccia l’evoluzione creativa della designer italiana, fin dagli esordi, circa 20 anni fa, riunendo oltre 80 oggetti tra cui un numero consistente di pezzi inediti.

Le creazioni di Ira von Fürstenberg, realizzate ‘mixando’ alcune materie prime incontrate durante i suoi viaggi – dal cristallo di rocca al porfido, dalla malachite al corallo, dalla giada al bronzo, fino ai legni rari – trasformano oggetti del quotidiano, come centrotavola, cornici,candelabri, oggetti religiosi e altro, in pezzi eccezionali. Attraverso queste opere l’artista ci trasporta in un universo ‘onirico’ che si pone all’incrocio tra il mondo reale e quello immaginario, dove il bestiario sacro incontra l’influenza dei movimenti artistici del XX secolo.

La mostra presenterà numerosi pezzi in porfido, pietra dura egizia contraddistinta dall’abbagliante color porpora, utilizzata nella scultura dall’Antichità al Neoclassicismo come simbolo del potere imperiale. Lavorando con questo materiale magmatico particolarmente resistente l’artista dà conto delle sue peculiari doti tecniche e creative, come

brillantemente testimoniano le sue creazioni in mostra, caratterizzate da esiti particolarmente raffinati.

IRA VON FÜRSTENBERG

OBJETS UNIQUES

Venezia, Museo Correr

Dal 26 maggio al 24 giugno 2018

Orari: dalle 10.00 alle 19.00

Informazioni: www.correr.visitmuve.it