Parte il prossimo 4 ottobre Conversazioni 2018 – 71° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, promosso dal Comune di Vicenza con la Fondazione Teatro Comunale di Vicenza e con il sostegno della Fondazione Cariverona. L’edizione di quest’anno rappresenta il punto culminante di un triennio di lavoro sotto l’attenta guida di Franco Laera, ispirato fin dall’inizio a alcune linee guida fondamentali: in primo luogo, l’assunzione del “classico” come ispirazione e lievito per la creazione contemporanea, in un processo costante di riattraversamento critico; quindi l’individuazione del teatro quale terreno di crossover per differenti codici espressivi, assecondandone la naturale vocazione a incubatrice di linguaggi diversi; infine, il coinvolgimento di artisti di rilievo internazionale, per una sinergia coi giovani e le risorse creative del territorio non lasciata sulla carta, ma trasferita sulle assi vive del palcoscenico.

Di qui, il cartellone di Conversazioni 2018 anche quest’anno fa proprie tali linee di indirizzo, con precisione e rigore. A partire dal titolo di punta della rassegna, l’“Oedipus” di Robert Wilson, autore senza dubbio tra le figure di riferimento nel firmamento teatrale contemporaneo; uno spettacolo pensato e realizzato in modo specifico per il Teatro Olimpico, che programmaticamente prende avvio dal testo messo in scena la sera del 3 marzo 1585 per l’inaugurazione dello stesso teatro palladiano, e da una sua impostazione originale che oggi definiremmo intermediale, grazie all’abbattimento di ogni confine tra teatro, danza, musica ed arte visiva.

Gli altri spettacoli in programma si ancorano a suggestioni diverse, nella coerenza tracciata dal quadro d’insieme. Spicca da un lato il ripensamento delle forme originarie del teatro musicale di Monteverdi, vero e proprio universo espressivo attraversato, negli ultimi decenni, da molteplici incursioni interpretative, se non radicalmente rifondative. D’altra parte si fa largo uno sguardo sulla creatività teatrale contemporanea, nella quale l’evocazione del classico, specie nella commedia, può offrire nuove lenti alla lettura del presente, accanto a forme della drammaturgia d’oggi che riaffidano al “classico” la radice di ogni discorso che voglia affacciarsi al “nuovo”. A chiudere simbolicamente il programma di stagione, due spettacoli ispirati a Tiresia, il famoso profeta cieco in grado di prevedere il futuro: un’allegoria perfetta, per certi versi, del teatro stesso e del suo destino, incapace di influire sul presente ma certamente “parola” che oscuramente prefigura i tempi, traccia insondabili linee di prospettiva.

Da segnalare un prologo al Ciclo, il 22 settembre (Teatro Olimpico, ore 20.30) con replica il 23 (ore 18.30), ove ritorna la “tragedia di lieto fine” di Claudio Monteverdi “Il ritorno di Ulisse in patria”. Opera di rara bellezza, composta su libretto di Giacomo Badoaro e tratta dagli ultimi libri dell’Odissea, si affida qui all’esecuzione dell’ensemble Il Teatro Armonico, diretto da Margherita Dalla Vecchia, nella lettura scenica di Deda Cristina Colonna. Nel ruolo di Ulisse, Furio Zanasi, nome di prima grandezza nel repertorio della musica antica.

Come anticipato, l’apertura ufficiale è affidata all’“Oedipus” di Robert Wilson, frutto di due anni di lavoro condotti col metodo caro al regista americano: un processo creativo che si snoda attraverso una serie di workshop interdisciplinari, tenuti nel suo centro di Watermill a Long Island, al Teatro Olimpico, al Teatro Mercadante di Napoli e alla Centrale FIES di Dro. “Oedipus” è in cartellone all’Olimpico il 4-5-6 ottobre alle 20.30 e il 7 ottobre alle 18.30. Lo spettacolo è un progetto di Change Performing Arts commissionato e coprodotto da Conversazioni 2018 e Teatro Stabile di Napoli–Teatro Nazionale, che lo presenterà nell’ambito del prestigioso Festival Pompeii Theatrum Mundi.

La sinergia collaudata con la Società del Quartetto di Vicenza porta a un nuovo incrocio tra teatro e musica: all’Olimpico il 12 e 14 ottobre (ore 20.00) va in scena il capolavoro verdiano tratto da Shakespeare, “Falstaff”. Composta nel 1893 su libretto di Arrigo Boito, vero e proprio testamento musicale del compositore, l’opera è affidata alla direzione di Iván Fisher alla testa della Budapest Festival Orchestra, con il baritono di grande esperienza Ambrogio Maestri. Tra le due repliche di Falstaff è previsto un intermezzo lirico-sinfonico – sabato 13 ottobre alle 20.30 –, sempre con la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer. Il programma della serata prevede celebri arie d’opera di Verdi, Donizetti, Mozart, Rossini, oltre alla Quinta Sinfonia di Schubert e un omaggio alla musica popolare dell’Est Europa, con le Danze slave di Dvořák e le Danze di Galánta di Kodály. Le voci sono quelle di alcuni dei protagonisti del Falstaff: i soprani Eva Mei e Sylvia Schwartz, il tenore Xabier Anduaga e il baritono Tassis Christoyannis.

Si prosegue con un “classico” per eccellenza. L’“Elettra” di Euripide, prodotta da Tib Teatro con la regia di Daniela Nicosia e la traduzione di Caterina Barone, varca per la prima volta le soglie del Teatro Olimpico (20 ottobre ore 20.30 – 21 ottobre, ore 18.30). Messa in scena in prima assoluta, la rilettura della tragedia euripidea punta qui all’essenzialità espressiva, con le lenti della traduttrice e della regista volte a mettere a fuoco le implicazioni di senso più profonde di ogni passaggio. In quest’ottica di scavo ed emblematico ripensamento, il testo di Euripide dialogherà sulla scena con alcuni frammenti tratti dall’”Elettra” di Marguerite Yourcenar.

In “Oro colato. Il mito della ricchezza da Re Mida al bit-coin”, il dialogo fra mito e contemporaneità attraversa suggestioni e simbologie legate al metallo prezioso per eccellenza, alla sua presenza ubiquitaria nei mercati e nell’immaginario di ogni epoca, fino alla costruzione – decostruzione di un’aggiornata mitologia di ricchezza, specie a Nordest. Ideato appositamente per il 71° Ciclo, lo spettacolo, in programma dall’11 al 13 ottobre alle 21.00 al Teatro Astra, sigla la nuova collaborazione tra La Piccionaia, Fratelli dalla Via e Babilonia Teatri. Non mancheranno riferimenti a figure classiche come l’Avaro di Moliere o all’aristofanesco Pluto, a leggendarie pentole auree o a fumettistici cent, con il pensiero costantemente rivolto a un territorio attraversato negli ultimi anni da un autentico dramma collettivo, sotto la pistola fumante della crisi.

Il 25 e 26 ottobre (ore 20.30) i riflettori tornano sul Teatro Olimpico, con il testo di Mariangela Gualtieri “Voci di tenebra azzurra”. Uno spettacolo che ritenta la via di un’efficace fusione espressiva fra poesia e teatro, in cui l’indovino Tiresia, in vesti femminili, assimila e filtra in sé stesso le voci misteriose e profetiche del mondo di oggi, assumendo una rinnovata dimensione drammatica; la reticenza, tratto comune alle figure profetiche legate al mito di fronte alle incognite spesso terribili di un futuro svelato, sembra capovolgersi oggi in un assordante rumore di fondo, fra le rassicurazioni e i catastrofismi dei falsi profeti dell’oggi, con Tiresia ad incarnare un garante oscuro e dilaniato del logos e del dicibile. Con Anna Zago e gli allievi della scuola di Theama Teatro, per la regia di Piergiorgio Piccoli.

Teatro e danza tornano a contaminarsi, con Tiresia chiamato ancora a giocare una dimensione simbolica che non cessa di interrogare il presente. In “Tiresias. The double life of the mantis” (Teatro Astra, 26 e 27 ottobre, ore 21.00), di e con Michalis Theophanous, il danzatore e coreografo greco, figura di grande spicco della danza contemporanea, presenta in prima nazionale una performance allegorica basata anch’essa sul mitico personaggio del profeta cieco. Concepito come spettacolo tra danza e performing art, questo “solo” si avventura sulle tracce di un personaggio complesso, figura fondamentale nello sviluppo drammaturgico di “Edipo”, ma allo stesso tempo e significativamente lasciata ai suoi margini.

I biiglietti sono in vendita dal 28 giugno.

Info generali e prezzi:

classiciolimpicovicenza.it

conversazioni.olimpico@studiosystema.it

PROGRAMMA

Prologo

Teatro Olimpico

22 settembre, ore 20.30

23 settembre, ore 18.30

IL TEATRO ARMONICO

IL RITORNO DI ULISSE IN PATRIA

Teatro Olimpico

4-6 ottobre, ore 20.30

7 ottobre, ore 18.30

ROBERT WILSON

OEDIPUS

Teatro Olimpico

12 e 14 ottobre, ore 20.00

IVÁN FISCHER OPERA COMPANY

FALSTAFF

Teatro Olimpico

13 ottobre, ore 20.30

BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA

CONCERTO LIRICO-SINFONICO

Teatro Olimpico

20 ottobre, ore 20.30

21 ottobre, ore 18.30

TIB TEATRO

ELETTRA

Teatro Astra

11-13 ottobre, ore 21.00

LA PICCIONAIA

ORO COLATO

Teatro Olimpico

25 e 26 ottobre, ore 20.30

THEAMA TEATRO

VOCI DI TENEBRA AZZURRA

Teatro Astra

26 e 27 ottobre, ore 21.00

MICHALIS THEOPHANOUS

TIRESIAS

The double life of the mantis