Open Dream – Ex Ceramica Pagnossin

In un luogo carico della storia di una delle più importanti manifatture trevigiane, l’ex Ceramica Pagnossin, grazie alla visione e all’impegno dell’imprenditore Damaso Zanardo, 100.000 mq diventano uno spazio di accoglienza e produzione di eccellenze italiane, in cui arte, food e Made in Italy si fondano in nuove esperienze.

Un progetto di rigenerazione che vuole partire da questo primo passo: l’esaltazione dell’immenso valore del passato e della storia del sito che, acquisito lo scorso 2015, ora vuole diventare un patrimonio architettonico e culturale a disposizione di tutti (privati, istituzioni, associazioni di categoria e cittadini).

La prima esperienza artistica in Open Dream si sta realizzando grazie al progetto di INN Veneto “Processi di rigenerazione urbana per spiriti creativi” che, attraverso l’arte, mira a restituire al pubblico spazi industriali abbandonati, riconvertendoli in laboratori di innovazione e creatività. Il progetto, che vede come capofila Forcoop Cora Venezia, si avvale della collaborazione di vari partner operanti nel mondo dell’arte e della musica, e prevede la realizzazione di tre esperienze artistiche.

Una Masterclass per curatori e operatori culturali, rivolta a 15 giovani futuri professionisti. Promossa dall’associazione TRA – Treviso Ricerca Arte, la Masterclass approfondisce i temi della rigenerazione urbana, dello sviluppo sostenibile e della socialità applicati al mondo dell’arte contemporanea, con l’intento di sviluppare e costruire progetti creativi innovativi. Al termine, i partecipanti lavoreranno ad un progetto curatoriale concreto per lo spazio di Open Dream, inerente a uno dei tre focus trattati.

La seconda esperienza, La Musica Ri-Unisce, riguarda la realizzazione di un docu-film sulla produzione di due brani musicali, valorizzando quel percorso che è proprio della collaborazione musicale multiculturale. Alla produzione, realizzata da Jean Charles Carbone, parteciperanno musicisti e collaboratori di fama internazionale. Il docu-film, incentrato sul tema dell’integrazione sociale attraverso la condivisione della cultura insita nella musica, sarà destinato alla distribuzione nelle scuole del Veneto e al mercato documentaristico-didattico.

La terza è una Residenza per Artisti, curata dall’associazione culturale MoCA (ideatrice e promotrice del premio internazionale Arte Laguna) in cui tre giovani, coadiuvati dall’artista Fabrice Hybert, già Leone d’oro alla Biennale di Venezia del 1997, lavoreranno alla creazione di un percorso artistico all’interno degli spazi di Open Dream. Gli artisti Marina Gomez Fernandez, Federica Di Carlo e Ivano Troisi, selezionati dai curatori Valentino Catricalà, Martina Cavallarin e Flavio Arensi, per la loro sensibilità e vicinanza ai temi della rigenerazione, del riuso e delle connessioni con il territorio e la sua specificità, sfrutteranno le risorse presenti nei depositi ex-Pagnossin, per trasformarle in opere d’arte.

La residenza degli artisti inizierà i primi di settembre e culminerà sabato 21 con l’evento di inaugurazione al pubblico alle 18.30.

Ingresso con registrazione al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-residenze-artistiche-opening-event-67732659207

