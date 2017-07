25 giugno 1950, la Corea del Nord invade la Corea del Sud con l’aiuto di Cina e Russia. La Corea del Sud cade nel giro di un mese. Per rispondere all’attacco le forze ONU, guidate dal Generale MacArthur (Liam Neeson), pianificano uno sbarco in Corea; l’operazione – nome in codice “Operation Chromite” – ha pochissime probabilità di riuscita.

Ma sotto la guida di MacArthur, l’unità segreta speciale “X-RAY” riesce a infiltrarsi nella città di Incheon, occupata dai nordcoreani, per preparare lo sbarco delle forze ONU. 7 soldati insieme al capitano Jang Hak-soo si fingono nordcoreani e cominciano a raccogliere informazioni importanti, ma quando la loro copertura salta, rimane soltanto un’ultima possibilità per condurre le forze delle Nazioni Unite a Incheon.