52 primavere suonate, da tre anni occupazione provvisoria come clown, una moglie che lo disprezza, un figlio che lo ignora, più debiti della Grecia, l’ex impiegato Egidio Tommasoni – licenziato in tronco per trasferimento azienda e perché non è stato abbastanza “leccaculo” – è un uomo incattivito da una società senza scrupoli che non ha spazio per lui.

La sua vita è tenuta su da un elastico come il naso rosso che mette girando di festa di compleanno per festa di compleanno per animare antipatici bambini urlanti. E tutto questo per poche “palanche”.

Mentre gira per Genova, con un impermeabile indosso per coprire i colorati vestiti del mestiere, ma sempre nella speranza di trovare un lavoro, il signor Tommasoni si rivolge ai lettori con piglio acido, criticando un sistema che stritola non solo quelli della sua generazione umiliati senza ritegno, ma anche i giovani che non solo non hanno un futuro, ma non riescono a costruirsi nemmeno un passato.