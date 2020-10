L’Orchestra di Padova e del Veneto (OPV) mercoledì 7 ottobre alle 19:00 renderà omaggio a Ennio Morricone con il suo Quintetto di Ottoni al Caffè Pedrocchi. Il “Brass Quintet” – composto da Simone Lonardi e Roberto Caterini (trombe), Alberto Prandina (corno), Alessio Brontesi e Fabio Rovere (tromboni) – eseguirà alcune tra le più celebri colonne sonore della storia del cinema La serata, a prenotazione obbligatoria (tel. + 39 049 8781231 prenotazioni@caffepedrocchi.it), avvia il conto alla rovescia per il grande evento inaugurale della 55a Stagione concertistica intitolata Aura, annunciato al Gran Teatro Geox di Padova giovedì 15 ottobre alle ore 21.00.

Grazie alla collaborazione avviata con Zedlive l’evento assume un particolare significato nella difficile fase attraversata ormai da parecchi mesi dal mondo dello spettacolo dal vivo: l’inaugurazione della stagione con l’esecuzione della Sinfonia n. 9 op. 125 per soli, coro e orchestra di Ludwig van Beethoven, in cui l’OPV sarà guidata dal suo direttore artistico Marco Angius, segna , infatti, anche la riapertura al pubblico del Gran Teatro Geox, l’unica struttura a Padova in grado di accogliere più di 1000 persone, debitamente distanziate in ottemperanza ai protocolli imposti dalla pandemia da Coronavirus. Per la prima volta , infatti, in occasione dell’inaugurazione verrà attuato il piano di sicurezza “Teatro Covid Free”, studiato e progettato da Zed e Ticketmaster per mettere in scena eventi in sicurezza.

Accanto alla Nona Sinfonia di Beethoven, il cui “Inno alla gioia” si è fatto promotore degli ideali di fratellanza e libertà perseguiti dall’autore, divenendo così l’Inno Europeo e patrimonio dell’umanità, l’Orchestra di Padova e del Veneto rivolgerà un ulteriore sentito omaggio a Ennio Morricone con l’esecuzione della musica che il Maestro scrisse nel 1986 per The Mission, il fortunato film di Roland Joffé che lo consacrò a livello planetario.

L’esecuzione delle musiche sarà diretta dal maestro Stefano Cucci, storico collaboratore e assistente del maestro Morricone. Quanti intendono acquistare un abbonamento per l’intera stagione fino al 9 ottobre possono farlo negli uffici della Fondazione OPV (via Marsilio da Padova 19) dal lunedı̀ al venerdı̀ (ore 10.00 – 16.00). Sono ancora disponibili biglietti per il concerto inaugurale su www.ticketmaster.it, o presso i punti vendita ZedLive.