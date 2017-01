“Our War” arriva al cinema

Dal 20 gennaio 2017 nei cinema italiani arriva Our War, il documentario realizzato da Benedetta Argentieri, Bruno Chiaravalloti e Claudio Jampaglia, che racconta le storie e il mondo di tre volontari partiti per la Siria a combattere l’autoproclamato Stato islamico. Uno spaccato su una realtà inedita e ancora poco conosciuta rispetto ai “foreign fighters” del terrorismo islamico. Il film, presentato fuori concorso alla passata edizione della Mostra del Cinema di Venezia, è di estrema attualità, racconta la guerra siriana tra l’Isis e le popolazioni curde.

Our War, prodotto da Possibile Film e Lorenzo Gangarossa, con Rai Cinema e in associazione con Start, racconta la storia di Karim, Joshua e Rafael: tre ragazzi che per motivi diversi hanno scelto di abbandonare le proprie certezze e benessere, per arruolarsi come volontari alle Unità di Protezione Popolare (YPG), le milizie curde che controllano la regione Nord Est della Siria, denominata Rojava.

L’arrivo nelle sale segue la partecipazione Fuori Concorso allo scorso Festival del Cinema di Venezia, allo Stockholm International Film Festival, a FilmMaker e le molte entusiastiche recensioni nazionali e internazionali.Karim è un attivista politico italiano e dopo aver portato aiuti umanitari in Rojava ha deciso di combattere; Joshua ex-marine statunitense ritorna a combattere in Medio Oriente “dalla parte giusta”; e Rafael, guardia del corpo svedese, va per solidarietà incontro alle proprie radici familiari. Vite ed esperienze distanti che hanno trovato nello YPG una comunità solidale e nella causa curda una ragione in più per combattere.

Our War ci porta dalle postazioni di tiro, a pochi metri dalla linea di fuoco dell’Isis, alla quotidianità nelle nostre case e città, si spinge nell’intimità e nel labirinto di aspirazioni e di contraddizioni dei tre protagonisti accompagnando la loro esperienza personale ed emotiva, sfiorando i loro incubi ed affrontando domande senza possibilità di appello: può mai essere giusto uccidere un altro essere umano?

Il film è a disposizione del pubblico tramite l’innovativa piattaforma MovieDay, dove ciascuno può scegliere la città, la sala e la data in cui vedere Our War. Un meccanismo di distribuzione dal basso che favorisce la scelta e la partecipazione diretta del pubblico. E dopo una settimana sono già previste proiezioni a Milano, Cagliari, Roma, Torino, Vercelli, Perugia, Genova, Ferrara con personaggi, eventi e l’intervento dei registi.