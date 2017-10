“Fa’ qualcosa di diverso” è l’invito dell’Orchestra di Padova e del Veneto agli under35 . In vista dell’inaugurazione della 52° stagione musicale Teatri del suono, l’OPV riserva una speciale opportunità ai giovani: un abbonamento per assistere a 12 concerti al costo di soli 50€, con una riduzione di oltre il 70% sull’intero di 180€.

C’è tempo fino al 25 ottobre per aderire all’iniziativa che ha richiamato già diversi ragazzi. Tra tutti, a gran sorpresa Leonora Armellini, giovane pianista dal riscontro internazionale. Oltre ad essere protagonista di questa stagione musicale, con il Concerto in sol di Ravel diretta dal M° Marco Angius, Leonora ha voluto partecipare all’intera stagione sottoscrivendo l’abbonamento, divenendo così inconsapevole testimonial della campagna in corso.

Il primo appuntamento è per giovedì 26 ottobre in compagnia dell’Ouverture del Fidelio di Beethoven e della Nona Sinfonia di Mahler/Simon, per condividere tutti insieme un’esperienza unica: #OPV52 #teatridelsuono #faqualcosadidiverso.

uffici della Fondazione

via Marsilio da Padova, 19

dalle 10 alle 17

Info e contatti

049 656848656626

info@opvorchestra.it

www.opvorchestra.it