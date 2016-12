Paterson (Adam Driver) vive con la sua dolcissima moglie iraniana-americana, Laura (Golshifteh Farahani), nell’omonima cittadina industriale di Paterson, nel New Jersey. La sua routine si ripete placidamente ogni giorno. Sveglia automatica alle 6:12, colazione con i Cheerios, si prepara il pranzo e si dirige al lavoro, alla rimessa degli autobus e prima di partire per fare il suo giro come conducente annota pensieri e rime su un taccuino perché la poesia è il suo pane quotidiano, la ricompensa della vita. Poi dopo una giornata da conducente, tra i suoi pensieri e quelli a voce alta dei passeggeri, torna a casa dove Laura, nella cui vita non mancano mai le speranze e la creatività, lo accoglie con il sorriso della cena. Le serate di Paterson si concludono al pub, dove va ogni sera portando a spasso il cane.

Jim Jarmush dirige un’ode all’esistenza ordinaria, così semplice che vale la pena di essere vissuta con grazia, incoraggiando e mormorando parole d’amore a chi si ama. Paterson è un film che si prende sette giorni di Paterson, poesia e Laura per osservare la vita. Ma quello che potrebbe sembrare una narrazione quotidiana ripetitiva, mostra in realtà, giorno dopo giorno, tante sfumature diverse, percezioni e dettagli che riflettono sulla profondità umana. Un racconto fatto di tenerezza e malinconia dove i personaggi sanno restare soprattutto fedeli a sé stessi. Paterson è una meditazione sull’esistenza che non conosce rassegnazione.

Le poesie composte da Paterson, interpretato magnificamente da Driver, non solo si odono con la voce di lui, ma compaiono anche scritte sullo schermo (il regista ha personalmente curato la traduzione italiana) e sono esse stesse protagoniste del film, delicata manifestazione sulle emozioni dell’autore che segue il flusso dei suoi pensieri.

Jarmusch compone un cinema talmente semplice, senza compromessi, da essere ammaliante.