Penny On M.A.R.S. dal 7 maggio su Disney Channel

La serie, girata interamente a Milano, è composta da 16 episodi della durata di 22 minuti ciascuno e seguirà le avventure di Penny, talentuosa adolescente che sogna di frequentare la scuola di performing arts più prestigiosa al mondo: il M.A.R.S. Ma per riuscire a realizzare il proprio sogno dovrà dimostrare di avere un talento che non è di questo pianeta, solo così potrà diventare una “marziana”! Penny, però, non è un’adolescente come tutte le altre e nasconde un grande segreto: è la figlia di Bakìa, la pop star più famosa del momento.

Nessuno deve scoprire la sua vera identità ed è per questo che affronta le selezioni a scuola sotto falso nome per mettere alla prova il suo talento e farcela con le sue forze, senza dover fare i conti con l’ingombrante successo di sua madre. L’unica che sa tutta la verità è la sua migliore amica Camilla. Sono come sorelle e nulla può separarle, almeno fino al momento in cui a scuola non si innamorano dello stesso ragazzo… il fascinoso Sebastian. E, come se non bastasse, Penny avrà anche un enigma da sciogliere… scoprire chi sia suo padre.

“Siamo molto orgogliosi di presentare al nostro pubblico questa nuova serie prodotta in Italia che verrà poi esportata in tutta Europa e lo siamo ancora di più perché il debutto avviene nel nostro Paese – ha dichiarato Dario Rodino, Vice President & General Manager Disney Channels Italy & Head of Disney Interactive The Walt Disney Company Italia – In Penny On M.A.R.S la famiglia avrà un ruolo centrale poiché la protagonista dovrà fare i conti con una madre concentrata sulla sua carriera da pop star e un padre che non ha mai conosciuto. Sullo sfondo un grande sogno da realizzare, un enigma da risolvere, segreti, amore, amicizia e talento: un perfetto mix di ingredienti per il nostro pubblico!”

Sarà un cast giovane a dar voce ai sentimenti e alle avventure dei ragazzi di oggi: a interpretare Penny, l’esordiente Olivia-Mai Barret che condivide con la protagonista della serie una grande passione per il canto, mentre Camilla ha il volto di Shannon Gaskin che, come il suo personaggio è estroversa e creativa. Infine Sebastian è interpretato da Finlay MacMillan che ha già lavorato con Tim Burton nel film del 2016 Miss Peregrine – La Casa dei Ragazzi Speciali.

L’album musicale di Penny On M.A.R.S. distribuito da Universal, sarà disponibile dal 27 di aprile in tutti gli store digitali e su Spotify con una grande sorpresa: Federica Carta, giovane cantante di talento e finalista di Amici nella scorsa edizione, interpreta insieme alla protagonista Olivia-Mai Barret il brano “Rain And Shine – Ci Sarò Ci Sarai” che celebra l’importanza dell’amicizia.