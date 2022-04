Nell’ambito della rassegna teatrale Asteroide Amor, curata da Università Ca’ Foscari Venezia, Università Iuav Venezia e Teatro Stabile del Veneto, venerdì 22 aprile alle ore 20 al Teatro Goldoni di Venezia va in scena OtellO, uno spettacolo che il collettivo artistico toscano Kinkaleri ha liberamente tratto da The Tragedy of Othello, the Moor of Venice di Shakespeare.

Il collettivo, che opera dal 1995 fra fra sperimentazione teatrale, ricerca sul movimento, installazioni visive, materiali sonori, performance, mette in scena una delle tragedie shakespeariane più famose e rappresentate, presentandola come un luogo per dare alle parole il potere di essere e diventare OtellO. Un testo da esplorare sotto un segno chiaro, alla ricerca di un corpo che contenga simultaneamente parola e suono per raccontare se stesso e ciò a cui allude.

Il potere che il linguaggio ha nell’imporre piegature e distorsioni alla realtà si allunga come un’ombra sui corpi che aderiscono allo spazio come a un destino: ne nasce una scrittura/corpo che non assume le sembianze dei personaggi né la loro condizione psicologica, ma cerca direttamente nella dinamica, nelle forze e nelle tensioni prodotte dai corpi, l’effetto diretto di un mondo generato dalle parole. Una riscrittura quasi coreografica, quindi, che cerca di assumere su di sé le tensioni della rappresentazione contemporanea.

Ideazione, drammaturgia e regia sono di Massimo Conti, Marco Mazzoni, e Gina Monaco: ne sono interpreti Chiara Lucisano, Caterina Montanari, Daniele Palmeri, Michele Scappa. L’allestimento è una produzione Kinkaleri/KLm, Teatro Metastasio di Prato.

Biglietti interi 14,00 euro, universitari 5,00 3,00 euro . Info 0412402014 email info.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it

Foto in copertina di Luca Del Pia