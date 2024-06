Partirà domani, venerdì 14 giugno, la 60esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche: un’edizione che celebra un importante traguardo, nell’anno che vede Pesaro protagonista in Italia e nel mondo come Capitale Italiana della Cultura 2024.

Pedro Armocida, direttore del Festival, ha dichiarato: “Ci tengo a ringraziare Pesaro, per un direttore di festival celebrare la sessantesima edizione nella capitale della cultura è una “coincidenza” importante e prestigiosa. Il DNA del festival è il nuovo, è lo sguardo al futuro, ad esempio il concorso internazionale e la nuova sezione VR, ma non possiamo non pensare al passato e ricordare Adriano Aprà, spettatore già dalla prima Mostra e Direttore negli anni Novanta. A lui dedichiamo questa edizione”

.

l Festival, che vanta in questa edizione un giorno in più di programmazione, aprirà l’edizione 60 nella grande arena di Piazza del Popolo con Sergio Castellitto, con un omaggio nel ventennale di uno dei suoi film di maggior successo, Non ti muovere, primo appuntamento della sezione Cinema in Piazza, possibile grazie a CSC – Cineteca Nazionale, Cattleya e Medusa.

Al via venerdì anche il primo dei due eventi speciali sul cinema italiano dedicato a Ficarra e Picone, con le proiezioni al Teatro Sperimentale di Nati stanchi, alle 15.00, e de La Matassa alle 21.00, in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e grazie a Medusa Film e a Tramp Ltd. La cornice del Teatro Sperimentale ospiterà venerdì alle 16.45 anche le proiezioni speciali di CineMarche con Gli Elefanti di Antonio Maria Castaldo, alla presenza del regista e dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle 18.00 L’isola del teatro di Eleonora Diana e Velia Papa, alla presenza di Velia Papa. Alle 17.00 spazio invece al Premio Eleanor Worthington, con la proiezione alla presenza dell’Art Director dell’APEW—ODV Nunzia Invernizzi e di Riccardo Bernini.

Inaugura venerdì alle 21.30 l’immancabile rassegna, rigorosamente in pellicola 35mm, La Vela Incantata – Cinema in spiaggia , con la preziosa collaborazione del CSC Centro Sperimentale di Cinematografia, con Peccato che sia una canaglia di Alessandro Blasetti in omaggio al centenario della nascita di Marcello Mastroianni e cui sono dedicate le serate in spiaggia insieme a Walter Chiari. La rassegna prosegue nel weekend con il film Abbiamo vinto! di Robert Adolf Stemmle, sabato alle 21.30, e Il bell’Antonio di Mauro Bolognini domenica 16 sempre alle 21.30.

La giornata di sabato 15 inizia con due incontri di alto profilo focus sullo stato dell’arte dell’industria cinematografica, presso il Cinema Astra, organizzati da CNA Cinema e Audiovisivo Marche in collaborazione con Fondazione Marche Cultura. Si parte alle 10.00 con Cinema e grande schermo, quale futuro per le sale con Pedro Armocida, Gianluca Curti, Francesco Gesualdi, Massimiliano Giometti, Silvia Ortolani, Simone Riccioni, a seguire, con Marche Cinema, Ciak si gira alla presenza di Andrea Agostini, Gianluca Curti, Francesco Gesualdi, Claudio Salvi, Alessandro Tarabelli. Procede, nel pomeriggio del Teatro Sperimentale, l’evento speciale Ficarra e Picone con le proiezioni alle 16.00 di Anche se è amore non si vede, alle 17:45 de Il 7 e l’8 di Salvatore Ficarra, Valentino Picone e Giambattista Avellino e alle 21:00 di Santocielo di Francesco Amato.

Come ogni anno, la Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro rende omaggio a pellicole che sono nel cuore di milioni di spettatori e che festeggiano un anniversario importante: sabato 15 giugno alle ore 21.30 – preceduta dalla sezione Vedomusica con Mattino di luce – Subsonica, di Donato Sansone – in Piazza del Popolo verrà proiettato Quattro Matrimoni e un funerale di Mike Newell, inaspettato successo al botteghino nel 1994 che consacrò Hugh Grant e che ancora oggi è considerata una delle migliori commedie britanniche di sempre: non ci poteva essere collocazione migliore per un classico del cinema al femminile nella serata in cui l’Italia sfida l’Albania nella prima partita degli Europei di calcio.

Il cortile del Palazzo Gradari si anima da sabato sera con il progetto Novi Bioskop Sarajevo , (all’interno delle collaborazioni con Pesaro Capitale Italiana della Cultura) e il concerto con band Zambramora, realizzato in collaborazione con Associazione Lutva e Time for peace and development Marche.

Ricchissima la giornata di domenica 16, al via dalle 10.00 a Palazzo Gradari con la presentazione del volume Carlo Delle Piane. L’uomo che ho amato (ed. Martin Eden) di Anna Crispino, alla presenza dell’autrice, a cui seguirà la tavola rotonda con Ficarra e Picone moderata da Pedro Armocida e Giulio Sangiorgio, curatori della monografia Ridere sul serio. Il cinema e i film di Ficarra e Picone (Ed. Marsilio). Nel pomeriggio, dalle ore 16:00 al Teatro Sperimentale, proseguono i film della retrospettiva dedicata ai due artisti siciliani con Il primo Natale, e Andiamo a quel paese, alle 17.45; a seguire in serata le proiezioni speciali di due film nati proprio a Pesaro con Mondo Altro di Viola Bartolini e Le belle estatidi Mauro Santini, alla presenza dei registi.

Grande gioia anche per i più piccoli con l’inaugurazione alle ore 16.00 presso il cinema Astra del Pesaro Film Festival Circus con il laboratorio Animare la Mostra del Cinema di Pesaro con Giulia Betti e alle 18.00 la proiezione del film Les Inseparables di Jérèmie Degruson, in lingua originale con oversound recitato dall’attore Andrea Fugaro, presentata dalla curatrice Giulietta Fara.

La domenica in Piazza si apre con Vedomusica, alle ore 21:30 con La sola concreta realtà – Tre Allegri Ragazzi Morti di Carlo Fusani che precede l’Evento Emergency, Charity Partner della Mostra, con la proiezione di Uomo in mare di Igor Borghi, alla presenza dei referenti Michela Greco e Roberto Maccaroni. Nell’anno in cui EMERGENCY celebra il suo 30° anniversario – dichiara Michela Greco, Contents specialist – Events & Cinema di EMERGENCY – rinnoviamo per il quarto anno la nostra partecipazione alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro con tre contenuti – diversi per tono e per linguaggio – che permetteranno di conoscere il nostro lavoro di ricerca e soccorso nel Mediterraneo con la nave Life Support. In un mare che continua a essere un cimitero, con oltre 28 mila persone morte dal 2014 (secondo i dati OIM), EMERGENCY non è rimasta a guardare: in 19 missioni ha tratto in salvo oltre 1.600 persone che si trovavano in difficoltà. Per raccontare questo impegno, EMERGENCY porta alla Mostra il video Uomo in mare, favola distopica realizzata in collaborazione con Ogilvy; il reportage prodotto da Al Jazeera EMERGENCY in the Mediterranean Sea: Life Support on the Frontlines diretto dalla documentarista Francesca Tosarelli, alla presenza della regista e Roberto Maccaroni, Clinical operation manager migration di EMERGENCY (la mattina di lunedì 17) e il video VR La Life Support – La nave di EMERGENCY, special screening nella nuova sezione PesaroNuovoCinemaVR. Una possibilità importante, per EMERGENCY, di comunicare il suo lavoro in difesa dei diritti umani a un pubblico sempre più ampio, anche attraverso il cinema.

A seguire, tra gli ospiti più attesi e protagonisti di questa 60esima edizione, Ficarra e Picone incontreranno il pubblico della Piazza di Pesaro domenica 16 e presenteranno il film da loro diretto e interpretato L’ora legale.

A chiudere una giornata ricchissima, nel suggestivo cortile di Palazzo Gradari, a mezzanotte, Il Muro del Suono – dedicato a Zagor Camillas – un mix di cinema e note, tra sonorizzazioni dal vivo e performance esclusive con Paolo Spaccamonti e Ramon Moro che sonorizzano Die Puppe di Ernst Lubitsch.

Il manifesto e la sigla della 60esima edizione della Mostra sono firmati da Gianluigi Toccafondo.