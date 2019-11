L’attore Tom Cullen (Weekend, Downton Abbey) debutta dietro la macchina da presa con una storia d’amore intima ed elegante.

Scritto e diretto da Cullen Pink Wall racconta sei anni di una coppia, Jenna e Leon (Tatiana Maslany e Jay Duplass), o meglio sei frammenti della loro vita insieme, scegliendo un episodio per ogni anno.

Senza seguire un ordine cronologico preciso, Cullen racconta le sfaccettature dell’amore, cercando di far percepire allo spettatore le emozioni inebrianti, elettrizzanti, spinose e desolanti. Pink Wall sceglie di concentrarsi sui momenti piuttosto che sugli eventi.

Pink Wall mette in scena una coppia che sta per lasciarsi o un amore che sa che sta per finire. Questo è il pretesto che spinge Cullen a mettere in discussione il concetto di amore in generale. Ritrae Jenna e Leon nell’intimità profonda, di dialoghi e vita nel loro mondo di una coppia e, nel farlo, in ogni frammento, non riesce a trattenersi dall’essere imparziale.

Ogni scena ha circa la stessa costruzione e questo talvolta causa involontari cliché che pesano sulla naturalezza dei dialoghi. Resta comunque indiscutibile l’ottima performance degli attori.

Menzione d’onore al direttore della fotografia Bobby Shore che ha contribuito e non poco a far vivere la storia d’amore di questa coppia dall’interno.