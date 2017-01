Con ‘Praestigia’ serata magica al Teatro Goldoni

Praestigia è il magic comedy show prodotto da Pantakin Circoteatro prooposto nell’ambito di ‘Boing l’arte di sorridere’, sabato 7 gennaio alle 20,30 al Teatro Goldoni di Venezia. Si tratta una serata dedicata all’arte della magia e alle sue varie declinazioni ideata da Vito Lupo, da quasi quarant’anni in scena e dietro le quinte dei più grandi show di magia in Italia e all’estero, che ha riservato una particolare attenzione oltre all’effetto fantastico e della meraviglia anche al gioco di commedia.

Per svariati anni consulente effetti speciali per Disney World negli Stati Uniti, regista di spettacoli, come ‘Mistero’, che hanno spopolato nella nostra capitale negli ultimi anni. Oggi Lupo si concede un’altra sfida proprio nella nostra città dove conduce MagicOne la prima Scuola veneziana di Magia e si presenta al Teatro Goldoni con questo show che mette a frutto la sua pluridecennale esperienza a livello internazionale.

Paestigia si distacca dalla tradizione italiana che vede lo spettacolo di magia incentrato sulla figura di un singolo mago. Sulla scena, infatti, troviamo un cast di artisti internazionali quali il Mago Shezan che ha saputo fondere e creare un personale stile performativo mescolando fachirismo, magia, teatro e giocoleria. Una strada che ha portato Alexandre de Bastiani in arte Shezan. a diventare Campione europeo di Magia da Scena nel 2014. Ora è in attesa di partecipare al Campionato Mondiale di Magia FISM 2018 a Busan in Korea.

Accanto a lui , anzitutto, la compagnia Diguido composta da Guido Marini e Isabella Zanivan che combina umorismo, magia, cabaret e cinema, con uno stile elegante e unico che li ha portati a vincere il Master of Magic di St. Vincent nel 2012 e il prestigioso Mandrake d’Or di Parigi, nel 2013 e direttamente dal più famoso circo di Germania Ramon Hopman e la sua compagna nella vita e sulla scena Marlitt Werner con sempre nuove invenzioni ‘di clownerie e magia’.

Inoltre, direttamente dal più famoso circo di Germania Ramon Hopman e la sua compagna nella vita e sulla scena Marlitt Werner. Istrionico, comico, imprevedibile, sempre alla ricerca di nuove invenzioni ‘clownerie e magia’, Ramon è da diversi anni uno degli artisti di punta del Circo Roncalli.

Introducono e conducono la serata l’attrice e performer Arianna Moro e l’attore e presentatore Emanuele Pasqualini accompagnati al pianoforte dal Maestro Flavio Costa.

Prezzi dei biglietti da 8 a 16 euro per gli spettacoli del 6 gennaio e da 12 a 25 euro per lo spettacolo di magia del 7 gennaio.

Info 39 338 507 70 79

www.pantakin.it