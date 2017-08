I pregi del racconto breve ne “I difetti fondamentali” di Luca Ricci

Italo Calvino, nelle sue Lezioni americane, aveva pochi dubbi:”Sono convinto che scrivere prosa non dovrebbe essere diverso dallo scrivere poesia; in entrambi i casi è ricerca d’un’espressione necessaria, unica, densa, concisa, memorabile”.

Principio che purtroppo, nell’attuale produzione letteraria, trova rari proseliti e poco mercato; specie se il terreno ove tale principio conosce l’applicazione più naturale, e cioè il racconto breve, è confinato da decenni ai margini dell’offerta editoriale, almeno in Italia; mentre fra i più, a leggere blog e social ove si parli di libri, pare invalsa l’idea che fra “breve” e “lungo” conti uno spartiacque quantitativo, con il secondo legato a un tempo adeguato di empatia con un monolite di pagine da digerire, dietro un “come va a finire” dilazionato nel tempo per cui valga la spesa; e il racconto, al contrario, siccome finisce troppo presto, vale un “cogito interruptum”, o qualcosa di simile.

Così, quando ci si imbatte un libro che recita in copertina “L’arte del racconto al suo meglio”, per i tipi di un editore di fama, vien voglia di dare un’occhiata. Ed è un piacere rilevare che le quattordici short stories de I difetti fondamentali di Luca Ricci (Rizzoli, 2017), autore pisano con un curriculum letterario di tutto rispetto (a partire dal Premio Chiara vinto nel 2006 per la raccolta L’amore e altre forme d’odio), offrono un autentico compendio di tecnica narrativa concentrata sul “breve”, non certo inteso come capienza del contenitore, ma come specificità di genere letterario; con un occhio vigile alla lezione di modelli precisi, a partire da Flaiano (che dà anche il nome al protagonista di uno dei racconti più belli, Il manierista) e Buzzati (che riaffiora come affabile interlocutore letterario in un’allucinazione de Lo stregato); ma soprattutto dosando con perizia la dimensione metaletteraria che attraversa i quattordici quadri, con i vari personaggi assorbiti in vario modo da una declinazione maniacale del proprio rapporto fra vita e scrittura.

Sullo sfondo, l’empatia irresistibile con un certo “rasoterra” animato e coloratissimo del sottobosco letterario romano, così caro a Flaiano, rende le pagine di Ricci autentiche chicche per palati fini; ove il “memorabile” delle succitate categorie di Calvino si concretizza, a nostro avviso, nella messa a fuoco precisa delle dinamiche interiori dei protagonisti, nel loro dialogo ininterrotto con le proprie ossessioni, vero motore degli accadimenti (reali o presunti) che forgiano ogni singola struttura narrativa.

Ci pare che aleggi, in queste sezioni introspettive di grande efficacia e impatto formale, il richiamo alla lezione probabilmente più alta del Calvino narratore breve, quella de Gli amori difficili; soprattutto la capacità di condensare, attraverso appunto densità e concisione di scrittura, gli elementi essenziali per la costruzione di un mondo interiore perfettamente compiuto; il che rende alcuni personaggi davvero memorabili, in un libro che ci sentiamo calorosamente di consigliare.