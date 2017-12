Giovanni Passamonte (Gigi Proietti) ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura. La sua è stata, ed è, una vita dedicata alla Cultura e alla bella vita. Tante donne, numerosi figli, film tratti dai suoi libri… Ma nel suo privato è una persona piuttosto ingombrante per chi vive con lui. Ne sa qualcosa il suo figlio numero 1, Oreste (Alessandro Gassmann), personal trainer che non ha mai voluto i soldi di papà. Ma proprio il Premio del padre, sarà un occasione per conoscere meglio questo genitore. Infatti, Passamonte, causa paura del volo, intende andare a Stoccolma in macchina.

E sarà proprio Oreste a guidare perché un imprevisto non consente a Rinaldo (Rocco Papaleo), storico segretario di suo padre, di mettersi al volante. Alla traversata si unisce la Lucrezia (Anna Foglietta), altra figlia di Giovanni Passamonte, che intende filmare tutto il viaggio per il suo blog: #AlNobelConPapà.

La strada dall’Italia a Stoccolma si trasformerà in un percorso denso di imprevisti in cui il gruppo incontrerà curiosi personaggi, ma si rivelerà per tutti un’occasione unica per affrontare dinamiche familiari insospettabili e conoscersi veramente.

La terza regia di Alessandro Gassmann (Razzabastarda del 2013; Torn – Strappati documentario del 2015) si dedica a una sceneggiatura (scritta da lui assieme a Walter Lupo) malinconia e divertente. Lo stesso regista ha dichiarato che si è ispirato molto al personaggio di suo padre per creare Giovanni Passamonte.

E’ un road movie famigliare, sulla natura dei legami di sangue.

Lungo la strada, chilometro dopo chilometro, i rapporti implodono e i figli iniziano a capire di più questo padre esagerato, apparentemente indifferente a loro.

Una buona prova da regia e da sceneggiatore.

Il Premio è un racconto ben equilibrato nella scrittura dei personaggi e soprattutto nel loro incappare o capitolare dentro situazioni surreali.

Gassmann ha saputo scegliere un cast di pezzi da novanta che sono una ragione in più per vedere questo film.