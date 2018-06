Al via la nuova edizione del Premio Letterario Milano International, kermesse cultural chic che abbina la tradizione letteraria italiana alla modernità mitteleuropea che solo il capoluogo meneghino, crocevia internazionale di cultura, moda e stili di vita, poteva concepire. La scelta della location, la Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi, ritenuta da sempre una delle sedi più prestigiose della città, coniuga appieno queste istanze.

Il Milano International si propone quindi come un premio popolare aperto a tutti, proprio per dare spazio ai neofiti e agli emergenti, ma che celebra nel contempo i personaggi che nello specifico hanno fatto grande la tradizione letteraria italiana e internazionale.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Lombardia. Tra i prestigiosi ospiti del mondo dello spettacolo hanno preso parte alla cerimonia della passata edizione lo scrittore Pierluigi Panza, la discografica Mara Maionchi, l’avv. Annamaria Bernardini de Pace, il maestro Vince Tempera, la manager Betty Soldati responsabile ufficio stampa di Maria De Filippi, il giornalista Gabriel Nissim e l’anchorman Francesco Vecchi di Mediaset.

La kermesse intende gratificare in ogni sua edizione non solo personaggi legati al mondo letterario, ma autorevoli professionisti provenienti dalle varie branche della Cultura, dell’Arte e dello Spettacolo.

La giuria capitanata dall’autore televisivo e giornalista Aldo Dalla Vecchia è composta da: Aurora Auteri giornalista Mediaset, Fabiano Braccini poeta e critico letterario, Giusy Cafari Panico Direttrice Museo della Poesia, Maria Gabriella Giovannelli giornalista, Hafez Haidar scrittore libanese, Roberto Lauber scrittore, Santo Pirotta giornalista TgCom 24, Roberto Sarra editore, Raffaele Serinelli autore televisivo, Daniela Quieti Direttore editoriale, Giuseppe Terranova poeta, Dianora Tinti scrittrice, Francesco Vecchi giornalista di Canale 5. La Presidenza onoraria è stata assegnata allo scrittore e giornalista Pier Luigi Panza.

Gli autori o le case editrici potranno effettuare le iscrizioni entro il 10.09.2018. Sono previsti premi in denaro per le opere edite, per poesie e racconti inediti, e contratti editoriali per sillogi e romanzi inediti.