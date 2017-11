Come preparare il sandwich alla marmellata di arance di Paddington

In occasione dell’uscita del film “Paddington 2” da giovedì 9 Novembre al cinema, Alice Balossi, food blogger de “I Dolci di Alice” ha realizzato una video ricetta per preparare la marmellata di arance in partnership con Accussì Buona il marchio che contraddistingue le arance siciliane di qualità.

Accussì buona raccoglie le principali Organizzazioni di Produttori del territorio siciliano che valorizzano la predisposizione naturale per l’arancicoltura di queste aree baciate dal clima mediterraneo. Il progetto, promosso dall’Unione Nazionale Italia Ortofrutta, unisce infatti le più importanti realtà siciliane del comparto arancicolo che hanno scelto di dotarsi di questo marchio distintivo per rendere riconoscibili i propri migliori prodotti, frutto di standard qualitativi condivisi, e far emergere sul mercato del dettaglio questi agrumi di vera bontà.

Come preparare il sandwich alla marmellata di arance, il piatto preferito dall’Orso Paddington?

Ecco alcuni consigli di Alice, il resto lo trovate nella Video Ricetta: “Per avere una buona marmellata consiglio di utilizzare delle arance di ottima qualità, io uso le arance siciliane Accussì Buona, che sono grandi e succose. La cottura della marmellata dipende dalla qualità dell’arancia e da quanto la vorrete corposa, dai 40 minuti all’ora circa, tenete in considerazione che una volta fredda la marmellata diventerà più densa. Se non trovate arance biologiche vi consiglio di strofinare la buccia con un pezzo di carta da cucina intinto dell’olio di semi e poi di lavarle sotto l’acqua corrente. Invece di sterilizzare i vasetti nell’acqua bollente io preferisco scaldarli in forno a 150 gradi per una decina di minuti”.