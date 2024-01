Prima Verona, poi Mestre gli Oblivion in Veneto con Tuttorial

Prende il via dal Nuovo di Verona, dove Tuttorial è in cartellone da martedì 16 a venerdì 19 gennaio la tourneé veneta degli Oblivion che faranno tappa al Toniolo di Mestre sabato 20 e domenica 21. Gli Oblivion si proiettano nello spazio-tempo con questo nuovo spettacolo interamente dedicato alla contemporaneità. Dalle tendenze musicali del momento, alle serie TV più blasonate fino ad arrivare alla satira di costume, alla politica e all’attualità, tutto finisce nel loro spietato frullatore. Attivi dal 2003, gli Oblivion sono particolarmente celebri per I promessi sposi in dieci minuti, I promessi esplosi, La Bibbia riveduta e scorretta, la loro storia del rock raccontata in sei minuti, le loro parodie delle canzoni di Sanremo <<Il Tuttorial degli Oblivion è un Helzapoppin coltissimo e folle, una sorprendente cavalcata virtuosistica tra i vizi e i tic della contemporaneità, una radiografia ironica e grottesca dentro la “rete” mediatica che ci imprigiona e ci plagia.– dice il regista Giorgio Gallione – Facendo bizzarri slalom tra odiatori da tastiera e nerd ipertecnologici, tra polverosi festival della canzone e super glamour concerti rock oceanici, Tuttorial esplora in musica, canzoni, parole, parodie e sorrisi, la nostra c un po’ decerebrata contemporaneità>>. Gli Oblivion ci regalano, facendo finta di giocare, contaminazioni, citazioni e invenzioni teatrali argute e illuminanti: il gruppo è formato da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli. Le scene sono di Lorenza Gioberti, i costumi di Erika Carretta, il disegno luci di Andrea Violato. A Verona i fans degli Oblivion avranno anche la possibilità di incontrarli

mercoledì 17 gennaio alle 18.00 in teatro. L’incontro, organizzato in collaborazione con il quotidiano “L’Arena”, è a ingresso libero ed è condotto da Luca Mantovani.