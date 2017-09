In attesa dell’inaugurazione ufficiale della nuova stagione musicale dell’Orchestra di Padova e del Veneto, Teatri del suono, il mese di settembre si presta a preludio presentando In Principio, una rassegna di tre concerti dedicata alla musica sacra. A partire da venerdì 8 settembre, gli appuntamenti con la musica raggiungeranno tre importanti luoghi di culto della città, teatro adibito alla riflessione spirituale attraverso un ascolto profondo, il cui messaggio viene amplificato da spazi di riconosciuto interesse artistico.

Con uno schieramento di interpreti tutto al femminile, In Principio avvia il suo itinerario su una nuova composizione di Andrea Mannucci, appositamente commissionata sotto il titolo di Una croce trafitta d’amore per soprano e orchestra, ispirata ai drammi materni contemporanei per mezzo di una poesia di Adele Desideri. La Sinfonia n. 26 in re minore “Lamentatione” e la n. 49 in fa minore “La Passione” di Joseph Haydn, insieme al mottetto Exsultate, Jubilate, K 165 di Wolfgang Amadeus Mozart, completano il programma diretto da Clara Galuppo alla Chiesa di San Francesco, con solista il soprano Giulia Bolcato.

In occasione della celebrazione cristiana dell’Esaltazione della Santa Croce, giovedì 14 settembre Beatrice Venezi dirige Le ultime sette parole del nostro Redentore sulla Croce di Joseph Haydn, accompagnata dalla lettura dei testi di Gottfried van Swieten per voce di Maria Grazia Mandruzzato, alla luce del Crocifisso ligneo di Donatello custodito alla Chiesa di Santa Maria dei Servi.

Con il Concerto per violino “Per la Santissima Assontione di Maria Vergine” RV 581 di Antonio Vivaldi, il Concerto in fa maggiore per organo e archi n. 13 HWV 295 di Georg Friedrich Händel – solisti Federico Guglielmo al violino e Roberto Loreggian all’organo – il mezzosoprano Beatrice Mezzanotte intona l’antifona händeliana Haec est Regina virginum e Il pianto di Maria “Giunta l’ora fatal” del veneziano Giovanni Battista Ferrandini.

Tutti i concerti inizieranno alle 20,45 ad ingresso libero e gratuito

