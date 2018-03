PROIBITISSIMO!, progetto di Irene Dionisio a cura di Viola Invernizzi, dal 24 marzo al 15 aprile 2018 presso il PAV Parco Arte Vivente di Torino, è una mostra che ripercorre una serie di scene censurate nel corso della storia del cinema italiano (dal ‘51 al ‘98), che sono state rimesse in scena attraverso un lavoro di stilizzazione di costumi e scenografie.

Risale al 1913 la prima legge che introduce l’intervento censorio sulle proiezioni, allo scopo di eliminare le parti considerate non adatte al pubblico, dando vita a un sistema preventivo di censura che assoggetta al rilascio del nulla osta la proiezione pubblica dei film e la loro esportazione all’estero.

Inoltre, dagli anni trenta fino agli anni novanta, in Italia è stata in voga un’altra forma di censura, quella dei tagli mirati, che prevedeva l’eliminazione delle parti di pellicola che non si voleva venissero mostrate, permettendo tuttavia di mandare in visione il film mutilato.

Focus dell’esposizione è la videoinstallazione Proibitissimo! legata al film Il mio unico crimine è vedere chiaro nella notte di Irene Dionisio che verrà presentato al Centre d’Art Contemporain di Ginevra.

In esposizione sono presenti anche diversi materiali: foto, estratti dei copioni, elementi della scenografia, documenti d’archivio, parti del diario di lavorazione e dello storyboard, foto di scena. Ad arricchire il percorso della mostra saranno esposti alcuni preziosi documenti sul tema della censura gentilmente concessi dalle collezioni del Museo Nazionale del Cinema.

I visitatori potranno inoltre visionare il making of del film e la processualità che ha portato alle operazioni di re-enacting e foundfootage che costituiranno il momento principale di interazione con lo spettatore, al quale sarà richiesta una restituzione che abbia come oggetto l’esperienza soggettiva sulla censura. Verrà in questo modo raccolto materiale che sarà un punto di partenza per nuovi percorsi di ricerca.