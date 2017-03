È tutto pronto: il fuoriclasse Maurizio Crozza che dal 3 marzo alle ore 21:15, rigorosamente in diretta dagli studi di Milano, presenta il suo “Fratelli di Crozza” su NOVE, il canale del gruppo Discovery al tasto 9 del telecomando.

Maurizio Crozza ha scelto il NOVE per la sua satira unica e inimitabile. Lo sguardo sarà puntato sulla strettissima attualità politica e sociale, con quella ironia e quella cifra originale che ha fatto dell’artista genovese un unicum nel panorama televisivo e che ci ha reso tutti un po’ “Fratelli di Crozza”.

Un assaggio delle novità Crozza ce lo ha già regalato alla vigilia del debutto, presentando in anteprima due nuovi personaggi, divenuti immediatamente virali sul web: Michele Emiliano, attuale Governatore della Puglia, e Maligno Belpietro, conduttore della rubrica “Dalle nostre parti”. Tutto il resto lo scopriremo da venerdì 3 marzo.

“NOVE è un canale che ha la vocazione a innovare e Maurizio Crozza è un talento unico che incarna alla perfezione i valori del brand, in primis la voglia di sorprendere e sperimentare – afferma Laura Carafoli, Chief Content Officer Discovery Southern Europe – “Crozza col suo sguardo così efficace sulla realtà è capace di interpretare il mondo che ci circonda come nessun altro – continua Carafoli -. Per questo siamo orgogliosi di averlo con noi a contribuire a dare al NOVE un’anima contenporanea”.

“Fratelli di Crozza” sarà visibile in live streaming gratuito su DPLAY (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play), il servizio OTT di Discovery Italia. Tutte le puntate saranno disponibili anche on demand dal giorno dopo, mentre ogni singolo sketch estratto dallo show e contenuti inediti saranno raccolti tutti in una sezione speciale completamente dedicata a “Fratelli di Crozza”.

“Fratelli di Crozza” è un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Luca Fois.

E’ prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. La regia è di Massimo Fusi, la scenografia di Marco Calzavara e la fotografia di Daniele Savi. Produttore esecutivo per ITV Movie è Patrizia Sartori.