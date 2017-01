La famiglia Fleming va a trascorrere le vacanze di Natale in California per conoscere il nuovo fidanzato dell’adorata figlia Zoe che studia al College. Ma la conoscenza con Laird Mayhew (James Franco) un milionario di Silicon Valley, un uomo gentile ma socialmente impresentabile, getta la famiglia di Zoe, padre Ned (Bryan Cranston) nell’abissale panico.

John Hamburg, il regista di Ti presento i miei, scrive e dirige un film totalmente privo di potenziale comico. Una, forse due gag possono far sorridere. Il film è un assemblaggio di grottesche e imbarazzanti battute e situazioni ostentatamente volgari.

James Franco, negli ultimi tempo, si è divertito a sbizzarrirsi in ruoli e generi, spiazzando spesso il suo pubblico. Ma sorprende che possa aver detto di sì ad un ruolo insensato e stupido in un film dalla sceneggiatura indolente.



Ma all’uscita dalla sala, dopo aver visto il film, si resta ammutoliti perché increduli, perché incapaci di accettare che un attore come Bryan Cranston (uomo da palcoscenico e indimenticabile Walter White di Breaking Bad) sia sceso nel disagio di una commedia che non sa come far ridere.