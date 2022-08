Provengono da Basilicata, Campania, Lombardia e Sicilia, i vincitori dei concorsi Cinit per partecipare alla Mostra di Venezia

Sono cinque ragazze e un giovane gli studenti vincitori dei diversi concorsi promossi dal Cinit Cineforum Italiano, associazione nazionale di cultura cinematografica, per favorire la partecipazione di giovani studenti alla 79.a Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

I concorsi prevedevano per i partecipanti la presentazione di una recensione di un film delle ultime stagioni cinematografiche: il 21° concorso “Vincenzo Gagliardi” è stato vinto da Aline Vincenzi di Cantello in provincia di Varese (Università Cà Foscari di Venezia ), il 16° premio intitolato a “Francesco Dorigo” è andato ex aequo a Martina Moliterni di Matera (Università del Salento ) e a Maria Zuozo di Cicciano, in provincia di Napoli (Università di Salerno); mentre il 3° premio intitolato a “Isidoro Lanari” è andato a Simone Libutti di Rionero in Vulture, provincia di Potenza (Università di Bologna).

Il concorso “Giovani Sicilia”, indetto dai cineforum “Nuova Presenza” di S.Teresa di Riva e “Banca del Tempo” di Alì Terme, è stato vinto ex-aequo da Isabella Vittoria Fleri e Vanessa Pizzolo, studentesse dell’ I.I.S. Caminiti – Trimarchi di S. Teresa di Riva (Messina).

Dal 2 al 7 settembre saranno ospiti a Venezia del Cinit e parteciperanno alle attività di formazione in programma per i soci dei cineforum del Cinit nel corso della prossima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. A condurre gli incontri, a margine della Mostra saranno Alvise Mainardi e Tommaso Faoro, entrambi critici cinematografici, docenti in corsi sul linguaggio delle immagini e collaboratori della rivista on line del Cinit www.nonsolocinema.com; con interventi di Massimo Tria, docente dell’università di Cagliari e Massimo Nardin, docente dell’Università LUMSA.

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 2 settembre alle ore 14 presso lo Spazio della Regione Veneto all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia.