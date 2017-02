Figlia del Re Qualcuno di Importante e della Regina Una di Noi, la Principessa Qualcosa di Troppo fin da neonata ha mostrato un’inquietudine ingestibile. Vivacissima voleva tanto, voleva tutto in un mondo di Ragazzini Abbastanza. Un lutto improvviso crea un vuoto, anzi no, un buco nel cuore di Qualcosa di Troppo. E non sa come colmarlo. L’incontro su una collina con il Cavalier Niente e Madama Noia le insegnano che c’è un altro modo di stare al mondo oltre la ricerca del troppo. Circondata da coetanei che la evitano perché è sempre troppo di tutto, insieme al suo nuovo amico Niente, anche se lui rinnega l’amicizia, impara che stare al mondo è già un’avventura. Dopo altri incontri con conti, baroni e principi che la vogliono sposare, capisce il significato delle parole del Cavalier Niente

“Il bisogno è solo un sogno prima o poi finisce o comunque svanisce.”

Ma soprattutto apprende l’arte del non-fare… anzi la gioia del non-fare per conoscere sé stessi; perché occorre fare pace con il vuoto dentro di noi altrimenti non potremmo mai riempirlo. E non potremmo mai essere liberi.

Qualcosa è nuovo romanzo di Chiara Gamberale. E’ un prezioso e catartico saggio esistenziale e psicologico mascherato da fiaba per adulti. Con le calde, colorate e buffe illustrazioni di Tuono Pettinato, si parla di questioni complesse, profonde, anche difficili. Con una semplicità che si vive leggendo, la Gamberale parla di lutto, di perdita, di vuoto, del bisogno e della paura di essere normali, di amore. La ricerca estenuante di Qualcosa di troppo affascinante, divertente, migliore che riempia ossessivamente la sua vita è solo un modo per non ascoltare la paura che ha dentro. Ma facendo i conti con quel vuoto, non cercando di tappare il suo cuore bucato, ma accarezzandolo ogni tanto senza odiarlo e senza affezionarcisi troppo. Altrimenti non passerà mai.

Una lettura veloce e riflessiva che non fa sconti. Un volumetto delizioso da rileggere più volte per la sua capacità di farsi guardare dentro pagina dopo pagina.