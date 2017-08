Queer Lion a Venezia: 9 film in gara per il Leone Gay

L’11esima edizione del Queer Lion, premio collaterale della 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Regione del Veneto, Città di Venezia e Università Ca’ Foscari di Venezia, vedrà 9 opere concorrere per l’assegnazione del premio per il “Miglior Film con Tematiche Omosessuali & Queer Culture”.

Per l’Italia saranno in gara Una famiglia di Sebastiano Riso, già autore dell’apprezzato Più buio di mezzanotte, che affronta il tema dell’utero in affitto e delle coppie impossibilitate a procreare, Ammore e malavita dei Manetti Bros., Il contagio opera seconda di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, già in gara per il Queer Lion nel 2010 con Et in terra pax e presidenti di giuria nel 2012.

Tre gli esordi dietro la macchina da presa: da Biennale College Martyr di Mazen Khaled, film che mette in discussione i riti di un’intera comunità rivelando le divisioni interne alla città di Beirut ed alla società libanese; dalla Settimana della Critica Team Hurricane della danese Annika Berg, e Les garçons sauvages di Bertrand Mandico i cui giovani protagonisti cambiano sesso ed accettano il cambiamento come forma di erotismo, “Se Adinolfi la sera ha gli incubi, sogna questo film” ha dichiarato Giona A. Nazzaro, Delegato Generale SIC.

Completano il concorso Three Billboards Outside Ebbing, Missouri di Martin McDonagh con Frances McDormand e Woody Harrelson, Marvin di Anne Fontaine con Finnegan Oldfield e Isabelle Huppert, tratto dal bestseller gay En finir avec Eddy Bellegueule di Édouard Louis, e da Venezia Classici il documentario The Prince and the Dybbuk di Elwira Niewiera e Piotr Rosołowski, ritratto del regista gay polacco Michał Waszyński.

Il Queer Lion 2017 verrà consegnato venerdì 8 settembre alle ore 18:00 presso la Villa degli Autori, sede delle Giornate degli Autori, all’interno di una cerimonia con i più importanti premi collaterali: Fedeora Award, Label Europa Cinemas, GdA Director’s Award, Premio del Pubblico BNL della Settimana della Critica.

Nella notte di venerdì 1 settembre si svolgerà il Queer Lion #libertadigusto Opening Party nel parco dell’aeroporto Nicelli del Lido di Venezia, l’ingresso sarà libero con consumazione facoltativa; alla consolle ci sarà Brian dj dalla discoteca Queever di Torino. Info, orari bus, mappa all’indirizzo www.queerlion.it/party2017.

Sponsor dell’11esima edizione è Prodigiodivino che con i suoi vini Uvagina e Vinocchio da sempre sostiene iniziative legate ai diritti civili della comunità LGBT: Prodigio e Queer Lion quest’anno devolveranno grazie al Party un contributo all’Associazione MaiMa di Schio (Vicenza), ed in particolare al loro “Progetto Scuole” che prevede interventi mirati per prevenire il bullismo omofobico. Il progetto veda la collaborazione di due ricercatori dell’Università La Sapienza di Roma, di Age Schio (Associazione Genitori Schio), e di alcuni dirigenti scolastici dell’area dell’Altovicentino.