La sensibilità di Francesco Bruni nell’affrontare temi famigliari e giovanili è di rara profondità. Saper far riflettere, commuovere e riuscire a far sorridere il cuore non è un lavoro facile, soprattutto nelle commedie italiane. Sceneggiatore di tanti gioielli del cinema italiano, regista dello spensierato Scialla, del brillante Noi 4, Bruni rivolge ora il suo carisma narrativo verso una storia malinconica, liberamente ispirata a Poco più di niente di Cosimo Calamini (edito da Garzanti).

Alessandro (il giovane talentuoso Andrea Carpenzano) ha smesso di studiare, non lavora, passa le giornate con gli amici tra bar e playstation. Il padre esasperato gli trova un lavoretto molto particolare: tenere compagnia a un anziano, Giorgio (uno straordinario Giuliano Montaldo) un ottantacinquenne poeta dimenticato.

Alessandro non è propriamente entusiasta di questo lavoro, ma non ha molta scelta. Col passare dei giorni la mente di Giorgio, che a poco a poco fa sbiadire il presente e mette a fuoco il passato, e la gioventù coatta di Alessandro trovano un dialogo bizzarro, assecondato soprattutto dal ragazzo. E i pomeriggi di passeggiate e partite a carte portano a galla aneddoti e ricordi, che fanno presupporre un tesoro nascosto ai tempi dell’ultima guerra. Alessandro e i suoi squattrinati amici imbarcano Giorgio in un’avventura imprevedibile alla ricerca di un fantomatico bottino di guerra.

Tutto quello che vuoi porta avanti il messaggio, già iniziato con Scialla, di quanto sia importante e facile il contagio della bellezza, dell’arte, della poesia, del cinema. Giorgio, anziano signore dalla galanteria ormai caduta in disuso, contamina Alessandro con uno spirito di cultura e leggerezza. E Alessandro, da parte sua, regala ad Giorgio attimi e avventure bizzarre.

La bravura del regista sta, come si diceva, nel comporre una drammaturgia di dialoghi che si fa scrigno di idee. Dal cinema occupato alla solitudine di un vecchio, da famiglie disfunzionali all’amore fino alla scelta attentissima del cast, volti espressivi e mai banali, Tutto quello che vuoi Bruni descrive un ambiente concreto di nostalgia e affetto.