Giacomo (Fabio De Luigi) è un quarantenne puro di cuore. Orfano di un padre suicida, è cresciuto sentendo l’assenza del genitore e coltivando le sue passioni: i film giapponesi, la letteratura, la filosofia, le arti marziali. Erede di una famiglia di imprenditori, non ha mai dovuto preoccuparsi di questioni di economia pratica. La madre (Stefania Sandrelli) dopo un lutto disperato, si era risposata con un uomo che poi ha preso le redini dell’azienda, condividendo il conto bancario con Giacomo. Cresciuto e diventato uomo, Giacomo va alla ricerca di un esoterista francese autore di un libro sulla reincarnazione, per scoprire se il padre defunto si sia poi reincarnato. E Giacomo ottiene la risposta, anzi il nome della reincarnazione del padre: Mario Pitagora (Elio Germano). In realtà quest’ultimo è un imperterrito ladruncolo affarone; quando Giacomo si presenta e gli spiega la sua scoperta, la prima reazione di Mario è quella di darsela a gambe levate. Poi ci ripensa, fiutando i soldi di suo “figlio”.

Questione di Karma è una buffa commedia di Edoardo Falcone. Non ha la grinta narrativa di Se Dio Vuole, ma per fortuna resta lontana da facili stereotipi. Falcone affronta con umanità grandi temi che gli sono cari: il tempo che passa, la necessità di trasformarsi per continuare a vivere, il bisogno di amare.

L’essenza del film è racchiusa nel personaggio interpretato da Fabio De Luigi: Giacomo è un personaggio sopra le righe, ingenuo, ma soprattutto fedele a sé stesso, incapace a fare del male e a vedere il male. Uno sciocco? No, un sognatore che ha mitizzato forse troppo il padre; un bimbo, poi ragazzo e uomo in cerca di risposte, capace con la sua genuinità e sincera compassione di instillare nel prossimo fiducia e speranza.

E’ questa una commedia spensierata che trova la sua forza negli straordinari attori. Non solo De Luigi, ma anche Elio Germano è perfettamente a suo agio in questo insolito ruolo comico. Stefania Sandrelli e Eros Pagni illuminano la scena anche solo con lo sguardo. Questione di Karma ha il pregio di raccontare una storia capace di alleviare e allietare una giornata pesante.