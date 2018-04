“A Quiet Place – Un Posto Tranquillo” di John Krasinski

John Krasinski ha riscritto una sceneggiatura di Bryan Woods e Scott Beck, diretto e interpretato un buon thriller/horror con una premessa intrigante che scema verso il finale.

Ma per quasi novanta minuti, lo spettatore resta con il fiato sospeso.

L’inizio è di un’ inquietudine assordante. Eppure nessuno parla. Nessuno fa rumore.

La storia inizia il giorno 89 da quando la Terra è stata invasa da pericolosissime creature sensibili al rumore. Sono mostri enormi, dalle gambe/tenaglie lunghe e denti affilatissimi. Sono cieche, catturano e divorano le prede percependole in base al rumore: una voce, un oggetto caduto per terra, …

Lee (Krasinski) con la moglie Evelyn (Blunt) e i tre figli Marcus, la non udente Regan e Beau vivono a nord di NY in quella che è diventata una terra di confine, in una fattoria remota, sussurrando, parlando con i gesti, prestando attenzione a ogni respiro, camminano scalzi, proteggendosi l’uno con l’altro.

In circa 90 minuti ne succedono di ogni. Anche perché se gli adulti vivono come sospesi, i bimbetti sono piuttosto maldestri e per quanto si impegnino, non ce la fanno a sottostare a regole di silenzio rigidissime. Anche perché basta il minimo rumore ad attirare queste creature spietate e violente. Come si diceva, la premessa è originale, senza fronzoli, ma nel procedere diventa troppo artificioso. E mentre la trama si complica, il film suscita qualche risatina.

Spoiler.

Emily Blunt incinta in preda alle doglie che calpesta un chiodo segna il punto di non ritorno.