Prosegue la stagione di Mira Il teatro fa centro, promossa ed organizzata dal Comune di Mira con la collaborazione del Circuito Multidisciplinare Arteven/Regione del Veneto: il secondo appuntamento è previsto per sabato 1 dicembre alle ore 21 al Teatro Villa dei Leoni di Mira. In scena l’attrice/performer Claudia Marsicano, premio UBU 2017 come nuova attrice under 35, in R.OSA_10 ESERCIZI PER NUOVI VIRTUOSISMI, con coreografia e regia della torinese Silvia Gribaudi, che ha lavorato sul corpo della donna e il suo ruolo all’interno della società. Nello spettacolo la protagonista si esprime attraverso il corpo, reale e palpabile, fonte di ironia, espressione di piacere e di libertà nel tempo e nello spazio. Spicca nella scena vuota con un fondale nero la figura di una ragazza “con i suoi dettagli, le sue forme, la sua bellezza, che si mostra in tutta la propria forza espressiva. La performer diventa lei stessa opera.” La Gribaudi ha sapientemente unito colori, immagini, movimenti e suoni, costruendo 10 esercizi sulla danzatrice, tramite la quale racconta la sua storia come autrice.

Il pubblico diventa parte della performance che, attraverso il gioco e un umorismo dissacrante, porta a riflettere e a osservare la realtà con occhi diversi: in R.OSA avviene, infatti, la rivoluzione del corpo umano, tramite la scoperta e l’esaltazione di quelle forme che, per pregiudizi e usanze comuni, si ritengono spesso brutte e inadatte.

L’ennesima dimostrazione di come l’arte «possa creare bellezza, che nasce da un movimento senza limiti: i nostri corpi, la carne, la pelle possono assumere tante forme diverse e trasformabili grazie ai nostri muscoli e allo scheletro, per diventare infinite cose differenti. In R.OSA la danzatrice usa tutte le parti di sé stessa, la voce, le gambe, la pancia, la faccia e in ogni esercizio ne valorizza le particolarità. Questa è la partitura coreografica dei dettagli per parlare di espressione della nostra pelle».

BIGLIETTI: intero 16 euro, ridotto 14 euro

